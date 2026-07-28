A venit verdictul! VAR-ul a greşit când l-a eliminat pe Embolo cu Argentina: „Utilizare abuzivă a asistenţei video”

IFAB, organismul care reglementează regulile jocului, a emis un comunicat privind erorile comise în utilizarea sistemului VAR în timpul Cupei Mondiale.
Într-o circulară, forul precizează că „un cartonaş galben, care nu este un al doilea cartonaş galben, poate fi revizuit doar pentru a identifica jucătorul care a comis faultul; faultul în sine nu poate fi revizuit/modificat”.
IFAB a stabilit! Embolo nu trebuia eliminat în Argentina – Elveţia
Această completare a regulamentului ar putea fi integrată pe viitor în protocoalele Cupei Mondiale şi ale IFAB, dar acest lucru este încă supus validării.
Această clarificare aduce astfel o perspectivă diferită asupra anumitor decizii arbitrale luate în timpul Cupei Mondiale din 2026.
VAR a beneficiat de competenţe extinse pe durata competiţiei, printre care şi cea de a interveni în cazul unei erori privind identitatea unui jucător care a primit un cartonaş galben sau roşu.
Cu toate acestea, clarificarea IFAB implică faptul că această competenţă nu poate fi utilizată în situaţii de simulare, deoarece sancţiunea iniţială nu poate fi modificată.
Dacă regulamentul ar fi fost aplicat corect, eliminarea lui Breel Embolo în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în meciul împotriva Argentinei, de exemplu, nu ar fi avut loc. Deşi Leandro Paredes fusese sancţionat cu un cartonaş galben pentru un fault asupra jucătorului elveţian, VAR a intervenit din cauza unei erori de identificare, ceea ce l-a determinat pe arbitru să-şi schimbe decizia. Embolo a primit în cele din urmă un cartonaş galben pentru simulare, al doilea din meci, ceea ce a dus la eliminarea sa, în timp ce avertismentul acordat mijlocaşului argentinian a fost anulat.
Greşeala VAR-ului şi a arbitrului în această situaţie constă în faptul că nu ar fi trebuit să revină asupra sancţiunii iniţiale, deoarece nu exista nicio eroare privind identitatea jucătorului sancţionat.
În acest caz, ar fi trebuit să se modifice motivul pentru care arbitrul a apelat la VAR, lucru care nu s-a întâmplat, ceea ce a dus la o utilizare abuzivă a asistenţei video.
- Cupa Mondială a recordurilor! Bornele fantastice atinse pe durata turneului final
- OFICIAL | Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial! Ce reuşite a devansat
- A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială
- Kylian Mbappe, scrisoare către poporul francez după Cupa Mondială: „Nu ne-ați abandonat niciodată”
- Slavko Vincic, arbitrul care a condus finala Cupei Mondiale, și-a anunțat retragerea din fotbal