A venit verdictul! VAR-ul a greşit când l-a eliminat pe Embolo cu Argentina: „Utilizare abuzivă a asistenţei video”

IFAB, organismul care reglementează regulile jocului, a emis un comunicat privind erorile comise în utilizarea sistemului VAR în timpul Cupei Mondiale.

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Într-o circulară, forul precizează că „un cartonaş galben, care nu este un al doilea cartonaş galben, poate fi revizuit doar pentru a identifica jucătorul care a comis faultul; faultul în sine nu poate fi revizuit/modificat”.

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Această completare a regulamentului ar putea fi integrată pe viitor în protocoalele Cupei Mondiale şi ale IFAB, dar acest lucru este încă supus validării.

Această clarificare aduce astfel o perspectivă diferită asupra anumitor decizii arbitrale luate în timpul Cupei Mondiale din 2026.

VAR a beneficiat de competenţe extinse pe durata competiţiei, printre care şi cea de a interveni în cazul unei erori privind identitatea unui jucător care a primit un cartonaş galben sau roşu.