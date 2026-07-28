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Probleme pentru Rodri! Balonul de Aur dorit de Real Madrid s-a operat. Anunţul făcut de Manchester City

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 14:51

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Probleme pentru Rodri! Balonul de Aur dorit de Real Madrid s-a operat. Anunţul făcut de Manchester City

Rodri, în duel cu Messi, în finala Cupei Mondiale 2026 / Profimedia

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Rodri, fotbalistul desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială 2026, tocmai a suferit o intervenţie chirurgicală. Anunţul a fost făcut de clubul său, Manchester City.

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Rodri a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Spaniei de la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care a fost exclusiv în Universul Antena. Se pare că mijlocaşul a evoluat în toată această perioadă cu un disconfort la spate.

Rodri s-a operat! Anunţul făcut de Manchester City

Astfel, după încheierea Cupei Mondiale, acolo unde Spania s-a impus, Rodri a luat decizia de a se opera la spate. Este vorba despre o intervenţie minoră, care a decurs fără probleme, potrivit comunicatului emis de Manchester City.

„Mijlocaşul simţea disconfort de ceva timp dar a suferit o intervenţie pentru rezolvarea problemei şi va începe în scurt timp perioada de refacere”, a anunţat Manchester City.

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Această operaţie suferită de Rodri vine într-un moment în care viitorul său la Manchester City este sub semnul întrebării. În ultima vreme s-a scris foarte mult despre interesul lui Real Madrid pentru proaspătul campion mondial, care a fi ajuns deja la o înţelegere cu formaţia de pe Santiago Bernabeu.

Mai rămâne doar ca Real Madrid şi Manchester City să ajungă la un numitor comun în privinţa sumei de transfer, iar italianul Nicolo Schira a dezvăluit că madrilenii pregătesc deja o primă ofertă pentru Rodri, în jur de 50-60 de milioane de euro.

Rodri mai are contract până vara viitoare cu formația de pe Etihad și a anunțat deja clubul că nu vrea să prelungească, motiv pentru care dacă City refuză orice ofertă de la Real, atunci riscă să îl piardă în 2027 pe gratis pe mijlocașul de 30 de ani.

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  • 55 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Rodri, potrivit transfermarkt.com
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