Probleme pentru Rodri! Balonul de Aur dorit de Real Madrid s-a operat. Anunţul făcut de Manchester City

Rodri, fotbalistul desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială 2026, tocmai a suferit o intervenţie chirurgicală. Anunţul a fost făcut de clubul său, Manchester City.

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Rodri a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Spaniei de la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care a fost exclusiv în Universul Antena. Se pare că mijlocaşul a evoluat în toată această perioadă cu un disconfort la spate.

Rodri s-a operat! Anunţul făcut de Manchester City

Astfel, după încheierea Cupei Mondiale, acolo unde Spania s-a impus, Rodri a luat decizia de a se opera la spate. Este vorba despre o intervenţie minoră, care a decurs fără probleme, potrivit comunicatului emis de Manchester City.

„Mijlocaşul simţea disconfort de ceva timp dar a suferit o intervenţie pentru rezolvarea problemei şi va începe în scurt timp perioada de refacere”, a anunţat Manchester City.

Manchester City can confirm Rodri has undergone successful minor back surgery.

🔗 https://t.co/gBrSWMGEEX pic.twitter.com/Nes2vgrorW

— Manchester City (@ManCity) July 28, 2026