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Situație dramatică la Steaua: fără antrenor și fără seniori la debutul în Liga a 2-a! „Să vedem cine plătește”

Ionuţ Axinescu Publicat: 28 iulie 2026, 15:17

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Situație dramatică la Steaua: fără antrenor și fără seniori la debutul în Liga a 2-a! Să vedem cine plătește”

Jucătorii de la Steaua, în timpul unui antrenament/ Facebook Steaua

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Steaua va debuta în noul sezon de Liga a 2-a duminică, de la orele 16, împotriva celor de la CSM Slatina. Fără drept de promovare, după ce asocierea mult așteptată de suporteri a intrat în impas, „militarii” au o altă problemă înaintea meciului.

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Astfel, Steaua nu are dreptul să înregistreze transferurile din perioada de vară, din cauza unei interdicții de la FIFA, care e în vigoare din 20 mai. Clubul din Ghencea nu a plătit grila de formare, de circa 45.000 de euro, a unui fost junior, David Andrei Leon, pe atunci în vârstă de 16 ani, venit la Academia Stelei în 2024, după cum a scris GSP.

Steaua, fără jucători și fără antrenori la meciul cu Slatina: „N-ai cum să scapi”

Leon a renunțat între timp la fotbal, dar clubul german TSV Milbertshofen, care l-a crescut, a solicitat plata grilei. Potrivit unor surse credibile, situația interdicției la transferuri era cunoscută de câteva luni, dar „conducătorii au plecat în concediu”.

Aceleași surse susțin că șansele ca echipa să se prezinte doar cu juniorii la meciul cu Slatina sunt de peste 50%. „Dacă până miercuri nu se rezolvă nimic, Steaua va evolua cu juniorii. Se va ajunge și aici, n-ai cum să scapi… Oamenii n-au rezolvat înainte, s-au dus în vacanțe.”

Situația este la limită. Dacă lucrurile nu se reglează în următoarele ore, nu doar jucătorii transferați în această vară nu vor putea evolua contra Slatinei. Nici Daniel Oprița și staff-ul său nu vor avea dreptul să stea pe bancă, din moment ce toți au contracte noi, semnate în această vară, care nu pot fi înregistrate în contextul interdicției în vigoare.

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Povestea unui transfer bizar: „Să vedem cine plătește!”

Transferul lui David Andrei Leon la Academia celor de la Steaua ridică mari semne de întrebare. Sursele noastre povestesc că jucătorul nu s-ar fi ridicat, de fapt, la nivelul Stelei. Totuși, prin intervenții „de sus” ar fi fost înregimentat, în ciuda faptului că se cunoștea situația acelei grile de formare.

„Se știu persoanele care au făcut transferul. Colonelul Dragoș Barbu, un jurist al clubului, domnul comandant Bichir… Se știu ei care sunt. Să vedem cine plătește, ar trebui să plătească cine a greșit.” În ciuda acestei crize, șefii Stelei sunt de negăsit, mulți aflați încă în concedii.

Între timp, clubul a anunțat că din acest sezon va evolua cu tricouri Joma, terminând colaborarea cu Adidas. Teama este însă că, deși campionatul stă să înceapă, echipamentele nu vor fi disponibile la timp, tot din cauza lentoarei celor din conducere.

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● Ionuț Dinu, Javi Grillo, Sekou Camara, Alexandru Albu, Ionuț Coadă, Radu Crâng, Pedro Caldieraro, Mihnea Boroș, David Barbu și Mate Simon au venit la Steaua în mercato.

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