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Sancţiuni drastice după scandalul trucării de meciuri din Liga a 3-a. Care a fost cea mai mare amendă

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 13:53

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Sancţiuni drastice după scandalul trucării de meciuri din Liga a 3-a. Care a fost cea mai mare amendă

Vulturii Fărcăşeşti/ Facebook

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Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a dictat sancţiuni şi suspendări drastice în cazul trucării de meciuri pentru pariuri în care au fost implicaţi conducători, antrenori şi jucători ai clubului CS Vulturii Fărcăşeşti din Liga a III-a, informează site-ul oficial al FRF.

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Preşedintele clubului, Robert Mihai Dumitru, delegatul Robert Fănuţ Vlăduţoiu şi antrenorul Alexandru Opriţa au primit cele mai mari sancţiuni, respectiv suspendare pentru 2 ani şi penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Sancţiuni drastice după scandalul trucării de meciuri din Liga a 3-a

„În temeiul art. 60 bis alin. 1, 2 şi alin. 4 din R.D. al F.R.F., Robert Mihai Dumitru, preşedintele clubului, se suspendă 6 (şase) luni şi i se aplică o penalitate sportivă de 75.000 lei. În temeiul art. 61 din R.D. al F.R.F., Robert Mihai Dumitru se suspendă 2 (doi) ani şi i se aplică o penalitate sportivă de 200.000 lei. În temeiul art. 45 alin. 1 din R.D. al F.R.F. privind abaterile concurente, Robert Mihai Dumitru va executa sancţiunea prevăzută pentru abaterea disciplinară cea mai gravă, respectiv suspendare pentru 2 ani şi o penalitate sportivă de 200.000 lei”, se arată soluţia Comisiei publicată pe site-ul citat.

Sancţiunile complete dispuse de comisie în cazul clubului CS Vulturii Fărcăşeşti sunt:

Robert Mihai Dumitru (preşedinte) – suspendare 2 ani şi o penalitate sportivă de 200.000 lei
Robert Fănuţ Vlăduţoiu (delegat) – suspendare 2 ani şi penalitate sportivă de 200.000 lei.
Alexandru Opriţa (antrenor) – suspendarea licenţei de antrenor pentru 2 (doi) ani şi penalitate sportivă de 20.000 lei.
Ionuţ Cătălin Bucă (antrenor) – suspendare pentru 1 an şi o penalitate sportivă de 200.000 lei.
Samson Nwabueze (jucător) – suspendă 1 an şi i se aplică o penalitate sportivă de 200.000 lei.
Constantin Fabian Bălăşoiu (jucător) – suspendare de 8 luni şi penalitate sportivă de 100.000 lei.
Horaţiu Peia (jucător) – suspendare 1 an şi o penalitate sportivă de 200.000 lei.
Ionuţ Alexandru Mainerici (jucător) – suspendare 1 an şi o penalitate sportivă de 200.000 lei.
Robert Mădălin Bubuioc (jucător) – suspendare 1 an şi o penalitate sportivă de 200.000 lei.
Mihai Alexandru Iuţalîm (jucător) – suspendare 3 luni şi penalitate sportivă de 20.000 lei.
Gabriel Marin Oiţă (jucător) – suspendare pentru 1 an şi penalitate sportivă de 200.000 lei.
Leonard Gheorghe Gavril (jucător) – suspendare 3 luni şi penalitate sportivă de 10.000 lei.
Răzvan Florentin Vulpe (jucător) – suspendare 1 an şi penalitate sportivă de 200.000 lei.
CS Vulturii Fărcăşeşti – penalitate sportivă de 200.000 lei.

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De asemenea, preşedinta clubului CSM Jiul Petroşani, Erika Preda, a fost suspendată pentru 1 lună şi a primit o penalitate sportivă de 10.000 lei.

În acelaşi caz, arbitra Iuliana Demetrescu şi observatoarea Alina Mihoc au fost sancţionate cu avertisment.

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