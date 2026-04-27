Video San Francisco Bay Area: Aici vor avea loc şase meciuri la World Cup 2026

San Francisco Bay Area este o regiune din California care include oraşele San Francisco, Oakland şi San Jose. Zona este cunoscută pentru peisajele superbe, dar şi pentru atracţii turistice precum podul Golden Gate sau închisoarea Alcatraz. Tot aici, mari companii din lumea IT şi nu numai îşi au sediul, în Sillicon Valey.

La World Cup 2026, aici vor avea loc şase meciuri. Stadionul care va găzdui partidele este casa formaţiei de fotbal american San Francisco 49ers.

San Francisco Bay Area este o zonă în care sportul nu este străin, având echipe în toate ligile majore din Statele Unite. Tot în zonă se află şi două Universităţi de presitigiu, Berkeley şi Stanford.