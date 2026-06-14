Coasta de Fildeș – Ecuador LIVE VIDEO (2:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Premieră pentru cele două reprezentative

Premieră pentru Coasta de Fildeș și Ecuador. Cele două reretentative se întâlnesc pentru prima dată la Cupa Mondială, în istorie. Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ivorienii au revenit la Cupa Mondială, după o pauză de 12 ani. Ecuador are “experienţă” recentă la Mondial, pentru că a participat și la ediția din 2022. Atunci, Ecuador a debutat cu o victorie, scor 2-0 cu Qatar, gazda turneului.

Coasta de Fildeș – Ecuador LIVE VIDEO (2:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Coasta de Fildeș are patru participări la Cupa Mondială, la edițiile din 2006, 2010, 2014 și acum 2026. De partea cealaltă, Ecuador are cinci participări: în 2002, 2006, 2014, 2022 și acum 2026.

Lot Coasta de Fildeş

Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Fundași: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Mijlocași: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Seri (NK Maribor)

Atacanți: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Selecționer: Emerse Faé

Lot Ecuador

Portari: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador)

Fundași: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franța), Joel Ordóñez (Club Brugge, Belgia), Félix Torres (Internacional, Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana, Mexic), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brazilia)

Mijlocași: Moisés Caicedo (Chelsea, Anglia), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brazilia), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brazilia), Pedro Vite (Pumas, Mexic), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Germania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Belgia), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brazilia)

Atacanți: Enner Valencia (Pachuca, Mexic), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Belgia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Belgia)

Selecționer: Sebastián Beccacece