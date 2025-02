Sabrina Ionescu şi Stephen Curry nu se vor mai întrece la aruncări de 3 puncte, la All Star Game 2025 - Antena Sport

Nu va exista o revanşă a popularului duel de aruncări de 3 puncte dintre Stephen Curry şi Sabrina Ionescu la NBA All-Star Game din acest weekend, relatează Reuters.

Curry, de la Golden State Warriors, şi Ionescu, de la New York Liberty, au sugerat că ar putea exista o revanşă după ce Curry a câştigat cu 29-26 în februarie anul trecut la Indianapolis.

Sabrina Ionescu şi Stephen Curry nu se vor mai întrece la aruncări de 3 puncte

Joi a fost confirmat faptul că, în ciuda eforturilor de ultim moment de a readuce evenimentul, acesta nu va avea loc. Weekendul All-Star începe vineri şi culminează duminică la Chase Center din San Francisco – terenul de acasă al lui Curry şi zona de origine a lui Ionescu, news.ro.

„Nu am reuşit să ajungem la un plan despre care credeam că va ridica ştacheta de la momentul special de anul trecut. Am fost cu toţii de acord să nu continuăm şi, în schimb, ne vom concentra pe noul format al All-Star Sunday”, a declarat Mike Bass, purtător de cuvânt al NBA, pentru The Athletic.

Sursa citată precizează că Stephen Curry şi Ionescu nu erau interesaţi de o altă competiţie unu la unu şi doreau să o includă pe Caitlin Clark de la Indiana Fever şi potenţial pe fostul coechipier al lui Curry, Klay Thompson.