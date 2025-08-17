Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj - Antena Sport

Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri la FCSB. Atacantul de 30 de ani le-a comunicat şefilor de la U Cluj faptul că vrea să plece de la echipă.

Gigi Becali a anunţat, după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, faptul că vrea să transfere un nou atacant, ţinând cont de accidentarea cu care se confruntă Denis Alibec.

Mamadou Thiam este jucătorul pe care Gigi Becali a pus ochii, după cum a anunţat golazo.ro. Atacantul este o ţintă mai veche a patronului de la FCSB, care l-a avut în vizor şi în sezonul trecut.

Conform iamsport.ro, Mamadou Thiam e decis să se despartă de U Cluj, în această vară. El a primit o ofertă din Vietnam şi le-a spus şefilor că e tentat să o accepte.

Totuşi, conform sursei menţionate anterior, atacantul nu le-a menţionat oficialilor de la U Cluj şi despre oferta primită din partea lui Gigi Becali. Patronul campioanei poate profita însă de dorinţa lui Thiam de a pleca de la formaţia clujeană pentru a-l transfera la FCSB.