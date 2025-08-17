Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj - Antena Sport

Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri la FCSB. Atacantul de 30 de ani le-a comunicat şefilor de la U Cluj faptul că vrea să plece de la echipă.
Gigi Becali a anunţat, după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, faptul că vrea să transfere un nou atacant, ţinând cont de accidentarea cu care se confruntă Denis Alibec.
Mamadou Thiam este jucătorul pe care Gigi Becali a pus ochii, după cum a anunţat golazo.ro. Atacantul este o ţintă mai veche a patronului de la FCSB, care l-a avut în vizor şi în sezonul trecut.
Conform iamsport.ro, Mamadou Thiam e decis să se despartă de U Cluj, în această vară. El a primit o ofertă din Vietnam şi le-a spus şefilor că e tentat să o accepte.
Totuşi, conform sursei menţionate anterior, atacantul nu le-a menţionat oficialilor de la U Cluj şi despre oferta primită din partea lui Gigi Becali. Patronul campioanei poate profita însă de dorinţa lui Thiam de a pleca de la formaţia clujeană pentru a-l transfera la FCSB.
Gigi Becali s-a arătat dispus să-i ofere un salariu dublu lui Mamadou Thiam, dacă acesta ar accepta să semneze cu FCSB. Nu mai puţin de 300.000 de euro pe sezon ar urma să încaseze atacantul la formaţia campioană.
Radu Constantea: “Mamadou Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate”
Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Mamadou Thiam este dorit în străinătate.
„Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru.