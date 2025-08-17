Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă - Antena Sport

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, după aproape o lună. Căpitanul campioanei a fost titularizat în derby-ul cu Rapid, care se va disputa în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională.
Darius Olaru nu a mai prins echipa de start la FCSB de pe 22 iulie. La momentul respectiv, el era titular în confruntarea tur cu Shkendija, în urma căreia s-a accidentat.
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid
Darius Olaru a evoluat timp de 31 de minute şi în ultima partidă a FCSB-ului, câştigată cu Drita, scor 3-1, în turul trei preliminar de Europa League.
Surpriza uriaşă din echipa de start a campioanei, pentru derby-ul cu Rapid, vine din defensivă. Mihai Popescu a fost titularizat pe postul de fundaş dreapta, Valentin Creţu fiind lăsat pe banca de rezerve.
Creţu a mai fost rezervă la meciurile de campionat, însă atunci când i-a făcut loc în primul 11 jucătorului under, Ionuţ Cercel. La derby-ul cu Rapid, Mihai Toma îndeplineşte regula U21 la formaţia campioană.
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt în privinţa lui Dennis Politic, pe care l-a titularizat pe postul de atacant. Daniel Bîrligea a fost menajat pentru duelul cu Aberdeen de joi, din play-off-ul Europa League.
Şi în primul 11 al Rapidului este o surpriză pentru confruntarea cu marea rivală. Costel Gâlcă l-a titularizat în premieră Drilon Hazrollaj. Kosovarul a avut o evoluţie solidă etapa trecută, atunci când a fost introdus la pauza partidei cu Oţelul, încheiată cu scorul de 1-1.
Echipele de start: