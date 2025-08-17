Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă - Antena Sport

Închide meniul
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă

Publicat: 17 august 2025, 20:08

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă

Darius Olaru, la FCSB/ Profimedia

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, după aproape o lună. Căpitanul campioanei a fost titularizat în derby-ul cu Rapid, care se va disputa în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională.

Darius Olaru nu a mai prins echipa de start la FCSB de pe 22 iulie. La momentul respectiv, el era titular în confruntarea tur cu Shkendija, în urma căreia s-a accidentat.

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid

Darius Olaru a evoluat timp de 31 de minute şi în ultima partidă a FCSB-ului, câştigată cu Drita, scor 3-1, în turul trei preliminar de Europa League.

Surpriza uriaşă din echipa de start a campioanei, pentru derby-ul cu Rapid, vine din defensivă. Mihai Popescu a fost titularizat pe postul de fundaş dreapta, Valentin Creţu fiind lăsat pe banca de rezerve.

Creţu a mai fost rezervă la meciurile de campionat, însă atunci când i-a făcut loc în primul 11 jucătorului under, Ionuţ Cercel. La derby-ul cu Rapid, Mihai Toma îndeplineşte regula U21 la formaţia campioană.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt în privinţa lui Dennis Politic, pe care l-a titularizat pe postul de atacant. Daniel Bîrligea a fost menajat pentru duelul cu Aberdeen de joi, din play-off-ul Europa League.

Şi în primul 11 al Rapidului este o surpriză pentru confruntarea cu marea rivală. Costel Gâlcă l-a titularizat în premieră Drilon Hazrollaj. Kosovarul a avut o evoluţie solidă etapa trecută, atunci când a fost introdus la pauza partidei cu Oţelul, încheiată cu scorul de 1-1.

Echipele de start:

RAPID (4-2-3-1): Stolz – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, K. Keita – Dobre (cpt.), Gojkovic, Hazrollaj – Baroan
Rezerve: Aioani – Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic
Antrenor: Costel Gâlcă

FCSB (4-3-3): Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Fl. Tănase, Olaru – Toma, Politic, Oct. Popescu
Rezerve: Udrea, Zima – V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian
Antrenor: Elias Charalambous

 

