Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă - Antena Sport

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, după aproape o lună. Căpitanul campioanei a fost titularizat în derby-ul cu Rapid, care se va disputa în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională.

Darius Olaru nu a mai prins echipa de start la FCSB de pe 22 iulie. La momentul respectiv, el era titular în confruntarea tur cu Shkendija, în urma căreia s-a accidentat.

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid

Darius Olaru a evoluat timp de 31 de minute şi în ultima partidă a FCSB-ului, câştigată cu Drita, scor 3-1, în turul trei preliminar de Europa League.

Surpriza uriaşă din echipa de start a campioanei, pentru derby-ul cu Rapid, vine din defensivă. Mihai Popescu a fost titularizat pe postul de fundaş dreapta, Valentin Creţu fiind lăsat pe banca de rezerve.

Creţu a mai fost rezervă la meciurile de campionat, însă atunci când i-a făcut loc în primul 11 jucătorului under, Ionuţ Cercel. La derby-ul cu Rapid, Mihai Toma îndeplineşte regula U21 la formaţia campioană.