Rapid - FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby "de foc" pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1 - Antena Sport

Derby-ul Rapid – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestui meci, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 11 puncte. De cealaltă parte, campioana României, care a obținut o singură victorie în noua stagiune a Ligii 1, se află pe locul 12, cu doar 4 puncte obținute în 5 partide.

LIVE TEXT | Rapid – FCSB (21:30)

FCSB a pierdut ultimele 3 partide jucate în Liga 1. A fost 1-2 cu Farul, 3-4 cu Dinamo și 0-1 cu Unirea Slobozia. Elevii lui Costel Gâlcă vor astfel să profite de criza în care se află campioana și să obțină o victorie în fața rivalei.

De cealaltă parte, Rapid nu a înregistrat nicio înfrângere în noua stagiune. În ultimul meci jucat, giuleștenii au remizat, în deplasare, cu Oțelul Galați, scor 1-1.

Ultimul derby dintre Rapid și FCSB a avut loc în luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, echipa antrenată de Elias Charalambous s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-1.