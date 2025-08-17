Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby "de foc" pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1

Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 9:59

Comentarii
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby de foc pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1

FOTO: Sport Pictures

Derby-ul Rapid – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui meci, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 11 puncte. De cealaltă parte, campioana României, care a obținut o singură victorie în noua stagiune a Ligii 1, se află pe locul 12, cu doar 4 puncte obținute în 5 partide.

LIVE TEXT | Rapid – FCSB (21:30)

FCSB a pierdut ultimele 3 partide jucate în Liga 1. A fost 1-2 cu Farul, 3-4 cu Dinamo și 0-1 cu Unirea Slobozia. Elevii lui Costel Gâlcă vor astfel să profite de criza în care se află campioana și să obțină o victorie în fața rivalei.

De cealaltă parte, Rapid nu a înregistrat nicio înfrângere în noua stagiune. În ultimul meci jucat, giuleștenii au remizat, în deplasare, cu Oțelul Galați, scor 1-1.

Ultimul derby dintre Rapid și FCSB a avut loc în luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, echipa antrenată de Elias Charalambous s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-1.

Reclamă
Reclamă

La conferința de presă premergătoare partidei, Elias Charalambous a avut doar cuvinte de laudă pentru Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid.

„Rapid este o echipă de calitate, nu vreau să-i compar cu Rapidul de anul trecut. Echipa este asemănătoare, dar au un alt antrenor. Am analizat cum joacă și asta e tot.

Este un gentleman, este o persoană pe care o respect foarte mult. Am avut multe conversații cu el și este frumos să ai un oponent ca și domnul Gâlcă. Repet, este un tip foarte de treabă. O să fim adversari 90 de minute, dar după o să fim prieteni din nou”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă

Rapid – FCSB, echipele probabile:

Rapid (4-3-3): Stolz – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – K. Keita, Christensen, Gojkovic – Al. Dobre, Koljic, Micovschi
Rezerve: Aioani – Briciu, Blazek, Bădescu, G. Gheorghe, Petrila, Grameni, El Sawy, R. Pop, Hazrollaj, Jambor, Baroan
Absenți: Pașcanu, Onea, Manea, Vulturar, Hromada (accidentați)
Antrenor: Costel Gâlcă

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Cercel, M.Popescu, Ngezana, Pantea – Șut, Olaru – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Politic
Rezerve: Zima – V. Crețu, Graovac, Kiki, Chiricheș, Lixandru, Alhassan, Edjouma, M. Toma, Stoian, Bîrligea
Absenți: Dawa, Alibec, Radunovic (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous

Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali

Costel Gâlcă a antrenat-o pe FCSB în sezonul 2014/15. La finalul sezonului respectiv, actualul antrenor de la Rapid a ridicat trei trofee: titlul de campion, Cupa României şi Cupa Ligii.

Gigi Becali nu s-a ferit niciodată să vorbească despre schimbările pe care le face la echipă. Recent, el a declarat că până şi pe vremea când Costel Gâlcă era antrenor, tot el făcea schimbările.

Antrenorul celor de la Rapid a fost întrebat de acest lucru şi a părut destul de iritat de întrebare, nedorind să dezvolte subiectul. Gâlcă este de părere că subiectul “Gigi Becali” este unul închis pentru el:

“Haideţi să nu ne mai întoarcem la ce a fost acum câţiva ani. Eu am o părere, el are altă părere. Eu nu îi văd sensul. Am spus, am vorbit şi cred că în momentul de faţă sunt la alt club şi am încheiat orice discuţie”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
Fanatik.ro
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
9:20
Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul!”
8:51
Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei
8:46
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala turneului de la Cincinnati!
8:36
Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro
8:31
Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: “E singura lui problemă!”
8:20
Gicu Grozav a reacționat după Petrolul – Hermannstadt 1-1: “E o oarecare supărare”
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”