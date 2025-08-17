Gafă uriaşă în Csikszereda - Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului - Antena Sport

Meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova a început cu o gafă uluitoare. În minutul 3 al partidei de la Miercurea-Ciuc, echipa lui Mirel Rădoi a fost protagonista unei faaze incredibile.

Gazdele au preluat conducerea după autogolul antologic al lui Stevanovic, care a amintit de celebrul autogol al lui Bănel Nicoliţă de pe Santiago Bernabeu, din 2006.

Stevanovic şi Silviu Lung Jr, gafe incredibile în Csikszereda – Universitatea Craiova

La o fază care nu anunţa absolut nimic, Stevanovic a trimis înapoi la Silvu Lung Jr. Pasa fundaşului sârb a fost pe spaţiul porţii, iar acest lucru i-a costat pe olteni.

Portarul celor de la Universitatea Craiova nu a reuşit să preia balonul, care a ajuns în poarta lui Silviu Lung, iar Csikszereda a preluat conducerea după numai trei minute de joc.

Stevanovic şi-a luat însă rapid revanşa. Universitatea Craiova a restabilit egalitatea în minutul 11. Sârbul i-a pasat excelent lui Nsimba, cel care a înscris la Trnava golul calificării în prelungiri. Francezul a înscris şi la Miercurea-Ciuc, iar echipa lui Rădoi a revenit rapid în meci.