Gafă uriaşă în Csikszereda - Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului - Antena Sport

Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului

Publicat: 17 august 2025, 16:46

Autogolul lui Stanilovic în Csikszereda - Universitatea Craiova / Captură Prima Sport

Meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova a început cu o gafă uluitoare. În minutul 3 al partidei de la Miercurea-Ciuc, echipa lui Mirel Rădoi a fost protagonista unei faaze incredibile.

Gazdele au preluat conducerea după autogolul antologic al lui Stevanovic, care a amintit de celebrul autogol al lui Bănel Nicoliţă de pe Santiago Bernabeu, din 2006.

Stevanovic şi Silviu Lung Jr, gafe incredibile în Csikszereda – Universitatea Craiova

La o fază care nu anunţa absolut nimic, Stevanovic a trimis înapoi la Silvu Lung Jr. Pasa fundaşului sârb a fost pe spaţiul porţii, iar acest lucru i-a costat pe olteni.

Portarul celor de la Universitatea Craiova nu a reuşit să preia balonul, care a ajuns în poarta lui Silviu Lung, iar Csikszereda a preluat conducerea după numai trei minute de joc.

Stevanovic şi-a luat însă rapid revanşa. Universitatea Craiova a restabilit egalitatea în minutul 11. Sârbul i-a pasat excelent lui Nsimba, cel care a înscris la Trnava golul calificării în prelungiri. Francezul a înscris şi la Miercurea-Ciuc, iar echipa lui Rădoi a revenit rapid în meci.

Înaintea acestui meci, Universitatea Craiova se afla pe primul loc, cu 13 puncte, în timp ce Csikszereda este ultima echipă din clasament, cu un singur punct înregistrat în patru partide.

Echipele de start în Csikszereda – Universitatea Craiova:

  • Csikszereda: E. Pap – Hal Andrezly, Hegedus, Palmeș, Ferenczi – Paszka, Bodo – Dos Santos, Szabo, Szalay – Eppel
    Rezerve: M. Simon, Bloj, Karacsony, Nagy, Veres, Szilágyi, Vegh, Babati, Csuros, Bakos, Dolny, Gergely
    Antrenor: Robert Ilieș
  • Universitatea Craiova: S. Lung – Mogoș, Screciu, Stefanovic – Rădulescu, Al. Crețu, Anzor, D. Matei, F. Ștefan – Houri, Nsimba
    Rezerve: L. Popescu, Romanchuk, Mora, Teles, Băsceanu, T. Băluță, Baiaram, Assad, D. Barbu, Cicâldău, Fălcușan
    Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova

„Va fi un meci foarte dificil. Ciuc își dorește să câștige meciul de acasă și să bifeze prima victorie. Ne prinde într-o situație emoțională bună, dar fizic nu am apucat să facem niciun antrenament, suntem numai pe drumuri. Sper ca băieții care vor intra să facă totul pentru a lua toate cele 3 puncte. Ei au anulat meciul cu CFR Cluj și vor arăta mult mai bine fizic decât noi.

Dacă noi suntem foarte obosiți, staff-ul mă gândesc la ei… Dar mai este timp până la ora meciului. O să găsim soluții să îi refacem pe băieți. E clar că nu putem apela la toți care au jucat returul cu Trnava.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Csikszereda mi-a lăsat o impresie foarte bună, chiar dacă nu a acumulat puncte. M-am uitat la meciurile lor de acasă cu Dinamo și Rapid, și chiar dacă rezultatele au fost nefavorabile, și-au creat ocazii cu un joc agresiv, cu un pressing ultra. O echipă foarte, foarte bună și se simte amprenta lui Robert Ilyes”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

