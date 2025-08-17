CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Meci nebun în Gruia, după ce clujenii au condus de trei ori. Bosec, ratarea sezonului - Antena Sport

Min. 36: CFR Cluj – FC Botoşani 1-1! Gol incredibil marcat de oaspeţi. Kovtalyuk a trimis mingea în poartă după ce portarul Micai a degajat direct în picioarele sale mingea.

Min. 19: CFR Cluj – FC Botoşani 1-0! Emerllahu a deschis scorul cu un şut de la marginea careului.

Min. 13: Ocazie CFR Cluj. Emerllahu a centrat în careu, însă balonul s-a scurs prin faţa porţii, după ce Andrei Cordea nu a putut ajunge la el.

Min. 11: Ocazie CFR Cluj. Biliboc i-a centrat în careu lui Gjorgjievski, însă atacantul nu a putut trimite balonul în poartă, după o ciocnire cu Anestis.

Min. 1: A început partida.

Echipele de start:

CFR Cluj: Micai – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, T. Keita, Korenica – Cordea, Gjorgjievski, Biliboc

Rezerve: Gal, György, Camora, Bolgado, Perianu, Fică, Deac, Nkololo, Postolachi, L. Munteanu, Șfaiț, Badamosi

Antrenor: Dan Petrescu

Botoșani: Anestis – Ilas, Suta, Miron, Pavlovic – Bordeianu, Petro – A. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter – Kovtaliuk

Rezerve: Kukic, Benzar, Țigănașu, Creț, M. Fernandez, Mailat, Pănoiu, Aldair, Ongenda, Papa, A. Dumitru, Mitrov

Antrenor: Leo Grozavu

CFR Cluj primește vizita celor de la FC Botoșani după „dubla” cu Braga, care a dus la eliminarea ardelenilor din preliminariile Europa League. În campionat, ultimul meci jucat de elevii lui Dan Petrescu a fost cu Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 2-3.

De cealaltă parte, FC Botoșani vine după o victorie în campionat. În etapa precedentă, moldovenii au învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1.

Ultimul duel direct dintre cele două formații a avut loc în luna ianuarie a acestui an. La momentul respectiv, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!”

Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani. În cadrul acesteia, antrenorul de la CFR Cluj a cerut noi transferuri. Mesajul vine în contextul în care, după meciul din Liga 1, ardelenii se vor pregăti pentru duel meci al „dublei” cu Hacken, din play-off-ul Conference League.

„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.

Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.

Dacă am fi avut acești jucători (n.r. disponibili), nu am mai fi avut nevoie de mine, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc se cam vede”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.