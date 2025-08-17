CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Meci nebun în Gruia, după ce clujenii au condus de trei ori. Bosec, ratarea sezonului - Antena Sport

CFR Cluj şi FC Botoşani au încheiat la egalitate, scor 3-3, meciul din etapa a şasea a Ligii 1. Formaţia din Gruia a condus de trei ori, dar de fiecare dată s-a văzut egalată de formaţia lui Leo Grozavu.
Clujenii puteau obţine victoria în minutul 86, dar Bosec nu a reuşit să îl învingă pe Anestis, după ce a primit în careu de la Louis Munteanu, la capătul unei faze de 3 contra 1. În urma acestui rezultat de egalitate, CFR Cluj a reuşit totuşi să încheie o serie de trei meciuri la rând pierdute, începută la meciul cu Universitatea Craiova şi continuată în dubla cu Braga.
CFR Cluj – FC Botoșani 3-3
Min. 86: Ratarea sezonului în Liga 1! Louis Munteanu a scăpat singur cu portarul oaspeţilor, i-a pasat în careu lui Bosec, în loc să şuteze la poartă, dar portaru Anestis a reuşit să blocheze.
Min. 83: CFR Cluj – FC Botoşani 3-3! Nebunie în Gruia! Mailat a reluat din faţa porţii, iar echipa lui Leo Grozavu a egalat pentru a treia oară în această partidă.
Min. 79: CFR Cluj – FC Botoşani 3-2! Korenica a reluat superb, din mijlocul careului. Mijlocaşul clujenilor a rămas singur în careu şi l-a executat pe Anestis.
Min. 62: Gol anulat pentru CFR Cluj! Louis Munteanu a trimis balonul în poartă, dar se afla în poziţie de offside.
Min. 54: CFR Cluj – FC Botoşani 2-2! Suta a restabilit egalitatea în Gruia.
Min. 42: CFR Cluj – FC Botoşani 2-1! Andrei Cordea a marcat primul său gol în tricoul formaţiei din Gruia. El a înscris cu o reluare de la marginea careului mic.