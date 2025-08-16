Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial - Antena Sport

Nicolae Stanciu a avut un debut oficial de vis la Genoa. În partida din Cupa Italiei cu Vicenza, câştigată de Genoa cu 3-0, căpitanul naţionalei a înscris un gol de senzaţie. În minutul 54 al meciului, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb, imparabil. Căpitanul naţionalei a dus scorul la 3-0, acesta fiind şi rezultatul final.
În Cupa Italiei, pentru Genoa urmează un duel cu Empoli. În campionat, Genoa va debuta sâmbăta viitoare, de la ora 19:30, într-un meci pe care îl va juca acasă, cu Lecce.
Gazzetta dello Sport, despre Nicolae Stanciu: “S-a dovedit o ameninţare atât la fazele fixe, cât şi de la distanţă”
„Patrick Vieira a vrut să ridice ștacheta față de sezonul trecut, așa că antrenorul lui Genoa ceruse un mijlocaș ofensiv demn de luat în seamă la începutul perioadei de transferuri.
Victoria cu 3-0 împotriva Vicenzei este o dovadă în acest sens – dorința i-a fost îndeplinită, deoarece împotriva unei echipe puternice a celor de la Vicenza, care a rămas în joc până aproape de jumătatea meciului, Genoa și-a demonstrat calitatea remarcabilă de la mijlocul terenului în sus.
Stanciu (care a fost susținut în tribune de președintele Rossoblu, Șucu și de Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României) s-a dovedit a fi o amenințare atât la fazele fixe, cât și de la distanță, în timp ce Valentin Carboni, care a ales Genoa ca o modalitate de a-și relansa cariera, a marcat imediat primul gol.
Genoa va înfrunta Empoli în runda următoare, dar între timp, primul meci oficial al celor de la Genoa a confirmat forma bună a echipei lui Vieira arătată în meciurile de pregătire”, a scris Gazzetta dello Sport după debutul oficial de vis al lui Nicolae Stanciu la Genoa.
Nicolae Stanciu a primit a doua notă a meciului din partea site-urilor de specialitate flashscore.ro şi sofascore.ro. Omul meciului a fost colegul lui Stanciu de la Genoa, Valentin Carboni (20 de ani), jucător împrumutat de echipa lui Dan Şucu de la Inter. Sofascore.ro l-a notat pe căpitanul naţionalei cu 8, în timp ce Carboni a primit nota 9. Flashscore.ro i-a dat nota 8.4 lui Stanciu, în timp ce Carboni a primit 9.3.
Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: “Experiență și calitate”
Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza, în urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei.