Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial - Antena Sport

Nicolae Stanciu a avut un debut oficial de vis la Genoa. În partida din Cupa Italiei cu Vicenza, câştigată de Genoa cu 3-0, căpitanul naţionalei a înscris un gol de senzaţie. În minutul 54 al meciului, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb, imparabil. Căpitanul naţionalei a dus scorul la 3-0, acesta fiind şi rezultatul final.

În Cupa Italiei, pentru Genoa urmează un duel cu Empoli. În campionat, Genoa va debuta sâmbăta viitoare, de la ora 19:30, într-un meci pe care îl va juca acasă, cu Lecce.

Gazzetta dello Sport, despre Nicolae Stanciu: “S-a dovedit o ameninţare atât la fazele fixe, cât şi de la distanţă”

„Patrick Vieira a vrut să ridice ștacheta față de sezonul trecut, așa că antrenorul lui Genoa ceruse un mijlocaș ofensiv demn de luat în seamă la începutul perioadei de transferuri.

Victoria cu 3-0 împotriva Vicenzei este o dovadă în acest sens – dorința i-a fost îndeplinită, deoarece împotriva unei echipe puternice a celor de la Vicenza, care a rămas în joc până aproape de jumătatea meciului, Genoa și-a demonstrat calitatea remarcabilă de la mijlocul terenului în sus.

Stanciu (care a fost susținut în tribune de președintele Rossoblu, Șucu și de Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României) s-a dovedit a fi o amenințare atât la fazele fixe, cât și de la distanță, în timp ce Valentin Carboni, care a ales Genoa ca o modalitate de a-și relansa cariera, a marcat imediat primul gol.