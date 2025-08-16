Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Serie A | Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial

Bogdan Stănescu Publicat: 16 august 2025, 9:45

Nicolae Stanciu a marcat la primul meci oficial pentru Genoa / Profimedia Images

Nicolae Stanciu a avut un debut oficial de vis la Genoa. În partida din Cupa Italiei cu Vicenza, câştigată de Genoa cu 3-0, căpitanul naţionalei a înscris un gol de senzaţie. În minutul 54 al meciului, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb, imparabil. Căpitanul naţionalei a dus scorul la 3-0, acesta fiind şi rezultatul final.

În Cupa Italiei, pentru Genoa urmează un duel cu Empoli. În campionat, Genoa va debuta sâmbăta viitoare, de la ora 19:30, într-un meci pe care îl va juca acasă, cu Lecce.

Gazzetta dello Sport, despre Nicolae Stanciu: “S-a dovedit o ameninţare atât la fazele fixe, cât şi de la distanţă”

Patrick Vieira a vrut să ridice ștacheta față de sezonul trecut, așa că antrenorul lui Genoa ceruse un mijlocaș ofensiv demn de luat în seamă la începutul perioadei de transferuri.

Victoria cu 3-0 împotriva Vicenzei este o dovadă în acest sens – dorința i-a fost îndeplinită, deoarece împotriva unei echipe puternice a celor de la Vicenza, care a rămas în joc până aproape de jumătatea meciului, Genoa și-a demonstrat calitatea remarcabilă de la mijlocul terenului în sus.

Stanciu (care a fost susținut în tribune de președintele Rossoblu, Șucu și de Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României) s-a dovedit a fi o amenințare atât la fazele fixe, cât și de la distanță, în timp ce Valentin Carboni, care a ales Genoa ca o modalitate de a-și relansa cariera, a marcat imediat primul gol.

Genoa va înfrunta Empoli în runda următoare, dar între timp, primul meci oficial al celor de la Genoa a confirmat forma bună a echipei lui Vieira arătată în meciurile de pregătire”, a scris Gazzetta dello Sport după debutul oficial de vis al lui Nicolae Stanciu la Genoa.

Nicolae Stanciu a primit a doua notă a meciului din partea site-urilor de specialitate flashscore.ro şi sofascore.ro. Omul meciului a fost colegul lui Stanciu de la Genoa, Valentin Carboni (20 de ani), jucător împrumutat de echipa lui Dan Şucu de la Inter. Sofascore.ro l-a notat pe căpitanul naţionalei cu 8, în timp ce Carboni a primit nota 9. Flashscore.ro i-a dat nota 8.4 lui Stanciu, în timp ce Carboni a primit 9.3.

Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: “Experiență și calitate”

Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza, în urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei.

După finalul partidei, tehnicianul “grifonilor” a vorbit despre prestația lui Stanciu și i-a făcut o scurtă caracterizare românului de 32 de ani.

Fostul mare mijlocaș a vorbit în termeni laudativi despre noul său transfer, pe care l-a trimis în teren din primul minut în duelul din Cupa Italiei cu L.R. Vicenza. Formația “rossoblu” nu a avut mari emoții cu echipa din Serie C și a tranșat soarta partidei cu trei goluri, două dintre ele pe finalul primei părți și ultimul la începutul celei de-a doua.

Valentin Carboni, jucătorul împrumutat de Interul lui Cristi Chivu, a deschis scorul după o fază construită frumos de elevii lui Patrick Vieira. Reușita meciului i-a aparținut însă lui Stanciu, care a prins o minge din voleu și l-a executat pe portarul Vicenzei cu un șut sub bara transversală.

Patrick Vieira a lăudat ambele transferuri care au contribuit la rezultat, iar ce a remarcat la căpitanul naționalei noastre a fost calmul pe care îl are în jocul său.

Sunt foarte satisfăcut de modul în care am jucat. Stanciu și Carboni? Avem jucători care au venit și care au devenit disponibili pentru echipă, iar cei care au rămas sunt și ei disponibili. Ăsta e un aspect pozitiv.

Stanciu are experiență și calitate, aduce calm, poate marca goluri și oferi assist-uri. Carboni e talentat, dar nu e 100% pregătit. Scopul e să îl ajutăm să cresacă. Suntem un club care poate crește bine tineri jucători“, a declarat antrenorul genovezilor, potrivit pianetagenoa1983.net.

