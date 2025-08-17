Ziua gafelor în Liga 1! FC Botoşani a egalat după o eroare incredibilă a portarului de la CFR Cluj - Antena Sport

O nouă gafă a avut loc în Liga 1, după meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova. În Gruia, la meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, echipa lui Dan Petrescu a comis o eroare care a dus la restabilirea egalităţii.
CFR Cluj a deschis scorul în minutul 19, atunci când Emerllahu a marcat cu un şut de la marginea careului. FC Botoşani a resabilit egalitatea în minutul 36, după o eroare incredibilă a portarului Micai.
O nouă gafă în Liga 1! Botoşani a egalat-o pe CFR Cluj după o eroare incredibilă
O centrare deviată care se îndrepta spre poarta celor de la CFR Cluj a dus la o un gol incredibil al celor de la FC Botoşani. Micai, portarul clujenilor, preferat la acest meci de către Dan Petrescu, a fost ezitant, iar acest lucru a costat-o pe CFR Cluj.
Portarul italian de 32 de ani a luat o decizie total neinspirată. În loc să prindă balonul, el a degajat. Din nefericire pentru acesta, mingea l-a lovit în picior pe Kovtalyuk, care a înscris, probabil, cel mai uşor gol al carierei sale.
Acest rezultat de egalitate nu a durat însă foarte mult. CFR Cluj a reuşit să revină în avantaj în minutul 42, atunci când Andrei Cordea, noul jucător al clujenilor, a marcat primul său gol în tricoul formaţiei din Gruia.
Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj
Dan Petrescu a explicat că obiectivul echipei este calificarea în grupa principală din Conference League, dar și câștigarea unui trofeu pe plan intern.
„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.
Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.