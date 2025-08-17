Ziua gafelor în Liga 1! FC Botoşani a egalat după o eroare incredibilă a portarului de la CFR Cluj - Antena Sport

O nouă gafă a avut loc în Liga 1, după meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova. În Gruia, la meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, echipa lui Dan Petrescu a comis o eroare care a dus la restabilirea egalităţii.

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 19, atunci când Emerllahu a marcat cu un şut de la marginea careului. FC Botoşani a resabilit egalitatea în minutul 36, după o eroare incredibilă a portarului Micai.

O nouă gafă în Liga 1! Botoşani a egalat-o pe CFR Cluj după o eroare incredibilă

O centrare deviată care se îndrepta spre poarta celor de la CFR Cluj a dus la o un gol incredibil al celor de la FC Botoşani. Micai, portarul clujenilor, preferat la acest meci de către Dan Petrescu, a fost ezitant, iar acest lucru a costat-o pe CFR Cluj.

Portarul italian de 32 de ani a luat o decizie total neinspirată. În loc să prindă balonul, el a degajat. Din nefericire pentru acesta, mingea l-a lovit în picior pe Kovtalyuk, care a înscris, probabil, cel mai uşor gol al carierei sale.

Acest rezultat de egalitate nu a durat însă foarte mult. CFR Cluj a reuşit să revină în avantaj în minutul 42, atunci când Andrei Cordea, noul jucător al clujenilor, a marcat primul său gol în tricoul formaţiei din Gruia.