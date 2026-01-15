Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anul Nadia Comăneci a început oficial! Anunţul făcut de "Zeiţa de la Montreal" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Anul Nadia Comăneci a început oficial! Anunţul făcut de “Zeiţa de la Montreal”

Anul Nadia Comăneci a început oficial! Anunţul făcut de “Zeiţa de la Montreal”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 21:07

Comentarii
Anul Nadia Comăneci a început oficial! Anunţul făcut de Zeiţa de la Montreal

Nadia Comăneci a anunţat oficial startul "Anului Nadia" în România / captura video Facebook Nadia Comăneci

Nadia Comăneci a anunţat, printr-un mesaj postat în social media, că în România a început oficial Anul Nadia 2026. Ea îşi doreşte să fie un an “al inspiraţiei, respectului şi continuităţii” şi precizează că perfecţiunea “nu apare la întâmplare”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nadia s-a declarat onorată de faptul că Anul Nadia a început de Ziua Culturii Naţionale”.

2026, Anul Nadia Comăneci în România

50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar despre mine, ci despre copii şi despre viitor. Este o mare onoare pentru mine ca Anul Nadia 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale. Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta. Perfecţiunea nu apare din întâmplare. Se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă. Primul 10 nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei şcoli, al unei echipe, al unor oameni care au crezut în mine, al unor antrenori dedicaţii, al unor colegi cu spirit de echipă şi al unei ţări care m-a format. Le mulţumesc tuturor celor care duc mai departe aceste valori şi sper ca Anul Nadia 2026 să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, a transmis Nadia Comăneci într-un clip video.

Nadia Comăneci, născută la 12 noiembrie 1961, a început gimnastica la vârsta de 5 ani, fiind selecţionată de antrenorul Marcel Duncan şi legitimată la AS Flacăra Oneşti. Din 1971 a fost antrenată de Bela şi Martha Karolyi, iar la vârsta de 11 ani a câştigat primul său titlu de campioană naţională absolută. Jumătate de an mai târziu a  concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.

Reclamă
Reclamă

2026, anul primului 10 din istoria gimnasticii!

În 1974 a obţinut primul mare succes peste hotare, câştigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera (Republica Democrată Germană). A urmat o ascensiune rapidă care a culminat cu rezultatele obţinute în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept “Olimpiada Nadia Comaneci”, după ce  Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme), scrie cosr.ro. Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

După 1977, Nadia s-a pregătit la Bucureşti, cu antrenorii Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu (septembrie 1977 – august 1988), Gheorghe Gorgoi, Anca Grigoraş (aprilie 1980 – august 1981). Nadia Comăneci a cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească şi două medalii de argint, la sărituri şi cu echipa, la CM din 1978, de la Strasbourg. În 1979, la CM de la Forth Worth (SUA), Nadia a făcut parte din echipa de gimnastică a României care a cucerit primul titlu de campioană mondială pe echipe (389,550 p) din istoria gimnasticii.

Nadia Comăneci are în palmares 25 de medalii olimpice

A cucerit de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală şi a intrat definitiv în posesia “Cupei Europei”, fiind prima gimnastă care a reuşit această performanţă. În 1975 a obţinut „Trofeul Campioanelor”, la Londra, iar în 1979, la „Cupa Mondială”, desfăşurată la Tokyo, s-a clasat pe primul loc la sol şi sărituri, pe locul al doilea la bârnă şi pe locul al treilea, la individual compus. În 1981, la Universiadă de la Bucureşti, Nadia a obţinut cinci medalii de aur.

Localitățile care rămân fără Poliția Locală. "Cine mai face ordine publică?"Localitățile care rămân fără Poliția Locală. "Cine mai face ordine publică?"
Reclamă

S-a retras din activitatea competiţională în 1984, având în palmares 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

În codul de punctaj al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG), la paralele inegale sunt incluse două elemente denumite „coborâre Comăneci” şi „salt Comăneci”.

Nadia a emigrat în SUA cu puţin timp înaintea Revoluţiei din 1989

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA şi s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA şi campion olimpic. Cei doi au un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

În 1996 a fost aleasă preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Gimnastică (FRG). Fundaţia americană pentru Sport Feminin (WSF), care anual premiază femeile cu merite deosebite în sport, i-a acordat „Premiul Flo Hyman” în 1998. De asemenea, Nadia şi performanţele sale remarcabile au fost incluse în „Hall of Fame” al gimnasticii mondiale.

După JO Montreal a devenit Maestru Emerit al Sportului. În 1984, Comitetul Internaţional Olimpic i-a acordat „Ordinul Olimpic de argint”, pentru meritele deosebite în domeniul sportului şi servicii remarcabile aduse cauzei olimpice.  Din partea Comitetului Olimpic Român a primit „Colanul Olimpic”. În anul 2000, i s-a conferit Ordinul naţional „Steaua României” în grad de comandor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Care sunt prețurile în supermarketurile din Bulgaria după trecerea la EURO. Comparație cu acum 2 luni
Observator
Care sunt prețurile în supermarketurile din Bulgaria după trecerea la EURO. Comparație cu acum 2 luni
Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis
Fanatik.ro
Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis
23:10
Kylian Mbappe, revenire incertă la Real Madrid! Ce decizie a luat împreună cu staff-ul medical
23:06
EXCLUSIVIonel Dănciulescu îl vede pe Chivu mare favorit la titlu în Serie A! Argumentele fostului atacant român
22:30
Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
22:08
Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB-ului: „Mâine va face vizita medicală”
22:02
Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el!
21:37
Rareș Pop a plecat de la Rapid! Unde a ajuns puștiul-minune din Giulești
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 6 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB