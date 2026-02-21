Momente teribile pentru Sabrina Voinea. Operată de urgență din cauza unei apendicite: „Ne-am speriat foarte tare” - Antena Sport

Închide meniul
Momente teribile pentru Sabrina Voinea. Operată de urgență din cauza unei apendicite: „Ne-am speriat foarte tare”

Publicat: 21 februarie 2026, 10:14

Comentarii
Sabrina Voinea, în timpul unui exerciţiu - Profimedia Images

Sabrina Voinea (18 ani) a trecut prin momente extrem de delicate. Tânăra gimnastă a avut nevoie de o operație, din cauza unei apendicite acute cu care s-a confruntat.  

Sabrina Voinea a ajuns de urgență la spital, acuzând mari dureri din cauza apendicitei. Doctorii au operat-o imediat, ea fiind în prezent la reanimare. 

Sabrina Voinea a ajuns pe masa de operație vineri seara, la Spitalul de Urgențe Ilfov, notează prosport.ro. După un prim set de analize, doctorii au identificat faptul că tânăra gimnastă se confruntă cu o apendicită acută, fiind operată imediat. 

Mama gimnastei și antrenoarea ei, Camelia Voinea, a oferit toate detaliile legate de starea acesteia. Fosta gimnastă a declarat că a tras o mare sperietură, date fiind durerile mari cu care se confrunta Sabrina, care în prezent se află la reanimare. 

„Este la reanimare în acest moment. Eu am venit să mă schimb și mă duc din nou la ea. A luat-o dintr-odată, a simțit dureri foarte, foarte mari. A avut apendicită acută, avea leucocitele 16.000. Ne-am speriat foarte tare. Acum, e important să fie ea bine”, a declarat Camelia Voinea, conform sursei citate anterior.

1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
