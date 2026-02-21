Momente teribile pentru Sabrina Voinea. Operată de urgență din cauza unei apendicite: „Ne-am speriat foarte tare” - Antena Sport

Sabrina Voinea (18 ani) a trecut prin momente extrem de delicate. Tânăra gimnastă a avut nevoie de o operație, din cauza unei apendicite acute cu care s-a confruntat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sabrina Voinea a ajuns de urgență la spital, acuzând mari dureri din cauza apendicitei. Doctorii au operat-o imediat, ea fiind în prezent la reanimare.

Sabrina Voinea, operată din cauza unei apendicite acute

Sabrina Voinea a ajuns pe masa de operație vineri seara, la Spitalul de Urgențe Ilfov, notează prosport.ro. După un prim set de analize, doctorii au identificat faptul că tânăra gimnastă se confruntă cu o apendicită acută, fiind operată imediat.

Mama gimnastei și antrenoarea ei, Camelia Voinea, a oferit toate detaliile legate de starea acesteia. Fosta gimnastă a declarat că a tras o mare sperietură, date fiind durerile mari cu care se confrunta Sabrina, care în prezent se află la reanimare.

„Este la reanimare în acest moment. Eu am venit să mă schimb și mă duc din nou la ea. A luat-o dintr-odată, a simțit dureri foarte, foarte mari. A avut apendicită acută, avea leucocitele 16.000. Ne-am speriat foarte tare. Acum, e important să fie ea bine”, a declarat Camelia Voinea, conform sursei citate anterior.