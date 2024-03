Când a realizat Nadia Comăneci că a uimit o lume întreagă, după JO de la Montreal: „Erau 10.000 de oameni la aeroport” - Antena Sport

Reclamă

„Nu am fost foarte conștientă la Montreal pentru că odată ce gimnastica s-a încheiat, nu am rămas până la sfârșitul Jocurilor Olimpice, așa că ne-am întors acasă. Așa că nu mi s-a împresurat în minte până când am ajuns acasă și erau 10.000 de oameni la aeroport.

Și, pentru mine, nu a fost deloc așteptat pentru că mă gândeam așa: ‘Ei bine, am făcut asta de atâtea ori’. Și îmi amintesc că am ieșit și apoi am revenit în avion, și apoi m-am întors și am ieșit din nou pentru că am fost atât de surprinsă.

În timp am realizat ce am făcut, dar nu imediat. Chiar acum când mă uit înapoi, e aproape jumătate de secol în urmă, și mă gândesc la copila de 14 ani și la curajul și nebunia și determinarea…

Mă uit la acea copilă de 14 ani ca și cum nu aș fi eu. Știi ce vreau să spun? Ce lucruri uimitoare a făcut acea copilă de 14 ani”, a spus Nadia Comăneci, într-un interviu publicat pe conturile sociale ale Jocurilor Olimpice.

Câţi bani primeşte Nadia Comăneci de la statul român în 2024 Guvernul a implementat în luna decembrie măsuri de austeritate pentru anulul 2024 şi a decis să nu existe o creştere a sumei care este oferită foştilor sportivi. Potrivit Ordonanței de Urgență Nr 115/2023, „rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2023„. Astfel, Nadia Comăneci primeşte tot suma de 16.635 de lei, cât a încasat şi în luna decembrie a anului trecut. În prezent, fosta mare gimnastă locuiește în Statele Unite, împreună cu soțul ei, Bart Conner, și de fiul lor, Dylan Paul. În total, 35 de români primesc renta viageră maximă de la statul român, pentru merite deosebite. Alături de Nadia Comăneci mai sunt, printre alţii, Doina Melinte, Gabriela Szabo, Georgeta Andrunache, Doina Ignat, Elisabeta Lipă, Gina Gogean, Sandra Izbaşa şi Alina Dumitru. Poți urmări știrile Antena Sport și pe Google News!

