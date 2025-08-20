Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi - Antena Sport

Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru manşa tur a confruntării cu Başakşehir. Alături de lotul lui Mirel Rădoi, în Turcia au făcut deplasarea şi mai multe legende ale clubului din Bănie.

Partida tur dintre Başakşehir şi Universitatea Craiova se va disputa joi, de la ora 20:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Elevii lui Mirel Rădoi au fost prezenţi la aeroport la primele ore ale dimineţii, pentru deplasarea la Istanbul.

Printre cei care au plecat în Turcia alături de lotul oltenilor, s-au numărat şi mai mulţi componenţi ai “Craiovei Maxima”: Teo Țarălungă, Gabi Boldici, Silviu Lung, Rodion Cămătaru sau Emil Săndoi. Şi Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, a făcut de asemenea deplasarea la Istanbul.

Universitatea Craiova le-a eliminat pe Sarajevo şi pe Spartak Trnava, în drumul către play-off-ul Conference League. În duelul cu slovacii, oltenii au avut nevoie de prelungiri pentru a obţine calificarea, după ce au irosit un avantaj de 4-0.