Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi

Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi

Publicat: 20 august 2025, 11:11

Comentarii
Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi

Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir/ AntenaSport

Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru manşa tur a confruntării cu Başakşehir. Alături de lotul lui Mirel Rădoi, în Turcia au făcut deplasarea şi mai multe legende ale clubului din Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida tur dintre Başakşehir şi Universitatea Craiova se va disputa joi, de la ora 20:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir

Elevii lui Mirel Rădoi au fost prezenţi la aeroport la primele ore ale dimineţii, pentru deplasarea la Istanbul.

Printre cei care au plecat în Turcia alături de lotul oltenilor, s-au numărat şi mai mulţi componenţi ai “Craiovei Maxima”: Teo Țarălungă, Gabi Boldici, Silviu Lung, Rodion Cămătaru sau Emil Săndoi. Şi Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, a făcut de asemenea deplasarea la Istanbul.

Universitatea Craiova le-a eliminat pe Sarajevo şi pe Spartak Trnava, în drumul către play-off-ul Conference League. În duelul cu slovacii, oltenii au avut nevoie de prelungiri pentru a obţine calificarea, după ce au irosit un avantaj de 4-0.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Mirel Rădoi înaintea duelului cu Başakşehir

Rădoi a prefaţat şi partida cu Başakşehir, din play-off-ul Conference League, după victoria cu Csikszereda. Antrenorul oltenilor a recunoscut că turcii au o formaţie puternică şi va fi un meci dificil la Istanbul.

“Le mulţumesc băieţilor pentru perioada asta, chiar dacă am pierdut în Slovacia, am reuşit să ne calificăm. Ceea ce nu a fost la îndemâna clubului în ultimii ani, o singură dată am ajuns în play-off. Deci ţin să le mulţumesc pentru victoria de azi, pentru calificare. Dar de mâine ne gândim la ceea ce înseamnă echipa din Turcia.

Prima şansă o are Başakşehir. A ţinut steagul sus în Turcia, s-a luptat de la egal la egal cu Galatasaray şi Fenerbahce. Anul trecut, am văzut partidele tur retur cu Gaziantep, urmăream Gaziantep de când era Toşca, acum că e Maxim acolo, mă uit la meciurile lui. I-am văzut în ediţia trecută de campionat de două ori, e o echipă bună, mult mai bună decât noi. Dar nu ne vom lăsa bătuţi, nu vom ceda niciun metru de iarbă. Când vom putea din punct de vedere fizic şi mental să ne batem cu orice adversar, o vom face. După aceea, evident, avem şi noi limitele noastre. Suntem totuşi Universitatea Craiova, suntem fără experienţă internaţională, suntem cu 12 jucători noi, avem şi noi minusurile noastre şi sperăm să nu le descopere ei pe toate”, a spus Mirel Rădoi.

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
Observator
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
10:44
Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia. Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize
10:15
Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo: “Am semnat, e cea mai bună decizie”
10:00
Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui
9:49
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City. Acord pentru transferul uriaş pregătit de Pep Guardiola
9:40
Cristi Borcea, sfat pentru şefii lui Dinamo: “Dacă eu aş fi acolo…”. Ce jucător l-a cucerit
9:13
Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 4 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație 5 Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv 6 VIDEOGil Vicente – Porto 0-2. “Dragonii” închid etapa a doua din Liga Portugal cu o victorie fără emoții
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”