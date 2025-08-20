Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi - Antena Sport

Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru manşa tur a confruntării cu Başakşehir. Alături de lotul lui Mirel Rădoi, în Turcia au făcut deplasarea şi mai multe legende ale clubului din Bănie.
Partida tur dintre Başakşehir şi Universitatea Craiova se va disputa joi, de la ora 20:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir
Elevii lui Mirel Rădoi au fost prezenţi la aeroport la primele ore ale dimineţii, pentru deplasarea la Istanbul.
Printre cei care au plecat în Turcia alături de lotul oltenilor, s-au numărat şi mai mulţi componenţi ai “Craiovei Maxima”: Teo Țarălungă, Gabi Boldici, Silviu Lung, Rodion Cămătaru sau Emil Săndoi. Şi Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, a făcut de asemenea deplasarea la Istanbul.
Universitatea Craiova le-a eliminat pe Sarajevo şi pe Spartak Trnava, în drumul către play-off-ul Conference League. În duelul cu slovacii, oltenii au avut nevoie de prelungiri pentru a obţine calificarea, după ce au irosit un avantaj de 4-0.
Ce a spus Mirel Rădoi înaintea duelului cu Başakşehir
Rădoi a prefaţat şi partida cu Başakşehir, din play-off-ul Conference League, după victoria cu Csikszereda. Antrenorul oltenilor a recunoscut că turcii au o formaţie puternică şi va fi un meci dificil la Istanbul.
“Le mulţumesc băieţilor pentru perioada asta, chiar dacă am pierdut în Slovacia, am reuşit să ne calificăm. Ceea ce nu a fost la îndemâna clubului în ultimii ani, o singură dată am ajuns în play-off. Deci ţin să le mulţumesc pentru victoria de azi, pentru calificare. Dar de mâine ne gândim la ceea ce înseamnă echipa din Turcia.
Prima şansă o are Başakşehir. A ţinut steagul sus în Turcia, s-a luptat de la egal la egal cu Galatasaray şi Fenerbahce. Anul trecut, am văzut partidele tur retur cu Gaziantep, urmăream Gaziantep de când era Toşca, acum că e Maxim acolo, mă uit la meciurile lui. I-am văzut în ediţia trecută de campionat de două ori, e o echipă bună, mult mai bună decât noi. Dar nu ne vom lăsa bătuţi, nu vom ceda niciun metru de iarbă. Când vom putea din punct de vedere fizic şi mental să ne batem cu orice adversar, o vom face. După aceea, evident, avem şi noi limitele noastre. Suntem totuşi Universitatea Craiova, suntem fără experienţă internaţională, suntem cu 12 jucători noi, avem şi noi minusurile noastre şi sperăm să nu le descopere ei pe toate”, a spus Mirel Rădoi.