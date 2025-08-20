Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia. Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia. Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize

Publicat: 20 august 2025, 10:44

Jucătorii FCSB-ului, plecare spre Aberdeen/ Sport Pictures

Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia, pentru manşa tur a confruntării cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Trei jucători ai campioanei încă nu au primit viza şi decolarea a fost întârziată.

FCSB se va duela joi cu Aberdeen, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe Arena Naţională.

Update: În cele din urmă, problema privind vizele jucătorilor de la FCSB s-a rezolvat, iar lotul a putut pleca în Scoţia.

Cu o zi înaintea plecării în Scoţia, Mihai Stoica a dezvăluit că Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic şi Baba Alhassan nu au primit încă viză, ei fiind jucători extracomunitari. Cei trei s-au prezentat însă la aeroport, în vederea plecării spre Aberdeen.

Avionul cu jucătorii FCSB-ului şi membrii staff-ului tehnic ar fi trebuit să decoleze la ora 10:00, însă a fost întârziat. Toţi elevii lui Elias Charalambous au urcat în avion şi sunt în aşteptarea deciziei privind vizele celor trei.

“Am găsit oameni de la Ambasada României la Londra şi de la consulatul României din Edinburgh, dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei.

Când am jucat cu Rangers, am ştiut mai din timp. Acum aşteptăm. Dacă jucam turul acasă, nu era nicio problemă. Noi am trimis actele de urgenţă, să vedem”, spunea Mihai Stoica pentru primasport.ro, cu o zi înainte de plecarea în Scoţia a FCSB-ului.

Câte bilete a primit FCSB pentru deplasarea de la Aberdeen

FCSB și Aberdeen vor da piept în faza play-off-ului Europa League pentru un loc în grupa cea mare a competiției. Cu două zile înainte de turul din Scoția, roș-albaștrii au pus în vânzare biletele pentru meci și au anunțat în acest sens câte tichete au suporterii, dar și cât costă unul.

Roș-albaștrii au anunțat că au primit 700 de bilete pentru deplasarea de pe Pittodrie Stadium. Prețul unui tichet ajunge la 20 de lire, echivalentul a aproximativ 117 lei.

“Cele 700 de bilete destinate suporterilor noștri la meciul din play-off-ul UEFA Europa League, împotriva celor de la Aberdeen FC, care se va disputa joi, în Scoția, începând cu ora locală 19:45 (21:45 ora României) vor fi vândute în următoarele condiții:

– casa de bilete disponibilă exclusiv pentru suporterii noștri, de la stadionul Pittodrie, va fi deschisă joi, în intervalul orar 12:00 – 18:00

– pentru garantarea biletelor la meci, vă rugăm să trimiteți un email de rezervare pe adresa aberdeen@fcsb.ro până miercuri seară, la ora locală 20:00, urmând să primiți o confirmare în acest sens

– prețul unui bilet este de 20 GBP, iar plata se va face DOAR în numerar. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi“, este textul postat de campioană pe rețelele sociale.

1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 4 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație 5 Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv 6 VIDEOGil Vicente – Porto 0-2. “Dragonii” închid etapa a doua din Liga Portugal cu o victorie fără emoții
