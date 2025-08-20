Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia. Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize - Antena Sport

Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia, pentru manşa tur a confruntării cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Trei jucători ai campioanei încă nu au primit viza şi decolarea a fost întârziată.
FCSB se va duela joi cu Aberdeen, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe Arena Naţională.
Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia
Update: În cele din urmă, problema privind vizele jucătorilor de la FCSB s-a rezolvat, iar lotul a putut pleca în Scoţia.
Cu o zi înaintea plecării în Scoţia, Mihai Stoica a dezvăluit că Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic şi Baba Alhassan nu au primit încă viză, ei fiind jucători extracomunitari. Cei trei s-au prezentat însă la aeroport, în vederea plecării spre Aberdeen.
Avionul cu jucătorii FCSB-ului şi membrii staff-ului tehnic ar fi trebuit să decoleze la ora 10:00, însă a fost întârziat. Toţi elevii lui Elias Charalambous au urcat în avion şi sunt în aşteptarea deciziei privind vizele celor trei.
“Am găsit oameni de la Ambasada României la Londra şi de la consulatul României din Edinburgh, dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei.
Când am jucat cu Rangers, am ştiut mai din timp. Acum aşteptăm. Dacă jucam turul acasă, nu era nicio problemă. Noi am trimis actele de urgenţă, să vedem”, spunea Mihai Stoica pentru primasport.ro, cu o zi înainte de plecarea în Scoţia a FCSB-ului.
Câte bilete a primit FCSB pentru deplasarea de la Aberdeen
FCSB și Aberdeen vor da piept în faza play-off-ului Europa League pentru un loc în grupa cea mare a competiției. Cu două zile înainte de turul din Scoția, roș-albaștrii au pus în vânzare biletele pentru meci și au anunțat în acest sens câte tichete au suporterii, dar și cât costă unul.