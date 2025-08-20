Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia. Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize - Antena Sport

Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia, pentru manşa tur a confruntării cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Trei jucători ai campioanei încă nu au primit viza şi decolarea a fost întârziată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se va duela joi cu Aberdeen, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe Arena Naţională.

Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia

Update: În cele din urmă, problema privind vizele jucătorilor de la FCSB s-a rezolvat, iar lotul a putut pleca în Scoţia.

Cu o zi înaintea plecării în Scoţia, Mihai Stoica a dezvăluit că Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic şi Baba Alhassan nu au primit încă viză, ei fiind jucători extracomunitari. Cei trei s-au prezentat însă la aeroport, în vederea plecării spre Aberdeen.

Avionul cu jucătorii FCSB-ului şi membrii staff-ului tehnic ar fi trebuit să decoleze la ora 10:00, însă a fost întârziat. Toţi elevii lui Elias Charalambous au urcat în avion şi sunt în aşteptarea deciziei privind vizele celor trei.