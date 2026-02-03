350.000 de euro pentru bronzul Anei Bărbosu! Un nou scandal în sportul românesc - Antena Sport

Închide meniul
350.000 de euro pentru bronzul Anei Bărbosu! Un nou scandal în sportul românesc

Dan Roșu Publicat: 3 februarie 2026, 8:48

Ana Bărbosu, la finalul unui exerciţiu - Profimedia Images

Ana Bărbosu şi Jordan Chiles au terminat de un an şi jumătate lupta la sol pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice, dar războiul dintre avocaţi continuă şi în prezent.

Dacă iniţial avocaţii noştri au învins la TAS şi au adus bronzul în vitrina Anei şi în istoria gimnasticii româneşti, americanii au reuşit o mică victorie la Tribunalul Federal Elvețian, care a cerut rejudecarea la TAS din cauza unor vicii de procedură.

350.000 de euro pentru bronzul Anei Bărbosu

Numai că, în România discuţiile legate de cheltuielile pe avocaţi pentru bronzul Anei Bărbosu iau amploare. Surse din Federaţia Română de Gimnastică, citate de golazo.ro, afirmă că 350.000 de euro au ajuns în conturile celor doi avocaţi care s-au ocupat până în prezent de caz, Mădălina Diaconu şi Sabin Gherdan.

Aceleaşi surse au susţinut că avocaţii americani ar fi pledat pro bono, o informaţie pe care Sabin Gherdan o consideră “o minciună sfruntată”, în contextul în care pentru litigii, onorariile caselor de avocatură din Statele Unite depăşesc 1000 de dolari pe oră.

“Afirmația că avocații americani pledează pro bono este o minciună sfruntată! Atunci când spunem că a fost o sumă uriașă, mă refer la suma luată de avocații români, trebuie să comparăm cu prețurile din piață. Cred că americanii au investit de aproape șapte ori mai mult. Se poate verifica Iar noi am avut două cazuri, al Anei și al Sabrinei”, susţine Sabin Gherdan, citat de sursa menţionată anterior.

Tribunalul Federal Elvețian, reacție după ce cazul Anei Bărbosu a fost trimis la TAS

Tribunalul Federal Elveţian a venit cu un comunicat după ce a admis cererile de revizuire în cazul medaliei Anei Bărbosu de la Jocurile Olimpice de la Paris pe baza unei “înregistrări audiovizuale” descoperite după hotărârea TAS în acest caz.

“Acordarea medaliei de bronz la proba de sol din gimnastica artistică feminină la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 – Admiterea cererilor de revizuire formulate de Jordan Chiles şi USA Gymnastics

Tribunalul Federal Elveţian a acceptat cererile de revizuire depuse de gimnasta americană Jordan Chiles şi USA Gymnastics împotriva hotărârii arbitrale pronunţate în august 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Jordan Chiles a terminat pe locul al treilea în finala probei de gimnastică artistică feminină la sol la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, după ce a contestat cu succes punctajul iniţial obţinut în timpul competiţiei.

Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlăElevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
TAS, care a fost ulterior sesizat, a decis că Jordan Chiles şi-a depus plângerea prea târziu în timpul competiţiei. Prin urmare, i-a retras medalia de bronz lui Jordan Chiles şi a acordat-o Anei Maria Bărbosu. Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după hotărârea TAS, Tribunalul Federal a recunoscut că această nouă probă poate justifica modificarea hotărârii contestate.

A trimis cazul înapoi la TAS pentru a reexamina situaţia, ţinând cont de această nouă probă. Tribunalul Federal a respins recursul şi cererea de revizuire depusă de Sabrina Maneca-Voinea, care a terminat pe locul cinci în competiţie şi dorea, de asemenea, să obţină medalia de bronz.

În circumstanţele extrem de excepţionale ale cazului în cauză, Tribunalul consideră că există probabilitatea ca înregistrarea audiovizuală a finalei din 5 august 2024 să conducă la o modificare a hotărârii contestate în favoarea reclamanţilor, întrucât TAS ar putea considera, în lumina acestei secvenţe audiovizuale, că solicitarea verbală făcută în numele lui Jordan Chiles a fost făcută înainte de expirarea termenului regulamentar de un minut“, a fost o parte din comunicatul emis de forul din Elveția.

