350.000 de euro pentru bronzul Anei Bărbosu! Un nou scandal în sportul românesc - Antena Sport

Ana Bărbosu şi Jordan Chiles au terminat de un an şi jumătate lupta la sol pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice, dar războiul dintre avocaţi continuă şi în prezent.

Dacă iniţial avocaţii noştri au învins la TAS şi au adus bronzul în vitrina Anei şi în istoria gimnasticii româneşti, americanii au reuşit o mică victorie la Tribunalul Federal Elvețian, care a cerut rejudecarea la TAS din cauza unor vicii de procedură.

350.000 de euro pentru bronzul Anei Bărbosu

Numai că, în România discuţiile legate de cheltuielile pe avocaţi pentru bronzul Anei Bărbosu iau amploare. Surse din Federaţia Română de Gimnastică, citate de golazo.ro, afirmă că 350.000 de euro au ajuns în conturile celor doi avocaţi care s-au ocupat până în prezent de caz, Mădălina Diaconu şi Sabin Gherdan.

Aceleaşi surse au susţinut că avocaţii americani ar fi pledat pro bono, o informaţie pe care Sabin Gherdan o consideră “o minciună sfruntată”, în contextul în care pentru litigii, onorariile caselor de avocatură din Statele Unite depăşesc 1000 de dolari pe oră.

“Afirmația că avocații americani pledează pro bono este o minciună sfruntată! Atunci când spunem că a fost o sumă uriașă, mă refer la suma luată de avocații români, trebuie să comparăm cu prețurile din piață. Cred că americanii au investit de aproape șapte ori mai mult. Se poate verifica Iar noi am avut două cazuri, al Anei și al Sabrinei”, susţine Sabin Gherdan, citat de sursa menţionată anterior.