"Hagi a fost 'Regele', ea e 'Regina'!" Reacţie superbă după anunţul retragerii Cristinei Neagu: "Din altă galaxie!" - Antena Sport

Cu siguranță, corpul resimte aceste accidentări, chiar am revenit. Din 2008, eu joc cu dureri constante la umărul drept. Chiar și după operație, am avut aceleași dureri. Genunchiul mi se umflă, am aceleași dureri. Voi continua să fac mișcare, pentru că are nevoie corpul”, a transmis Cristina Neagu, conform sursei citate mai sus.