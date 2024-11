România a suferit a treia înfrângere la Turneul Golden League. „Tricolorele” au fost învinse de campioana europeană, Norvegia - Antena Sport

Cristina Neagu, asaltată de fani la Craiova. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă are regrete

Cristina Neagu nu a jucat în SCMU Craiova – CSM Bucureşti 27-25, dar a fost asaltată de fanii olteni, ea făcând deplasarea alături de colegele sale. Accidentată, Cristina Neagu a fost menajată în partida care a dus la prima înfrângere pentru campioana României din acest sezon al Ligii Naţionale.

„Mă bucur că au venit foarte mulţi oameni. Îmi pare rău că nu am jucat din cauza unei accidentări. Mă bucur mult că au venit să mă vadă. Apreciez mult. Stăm la poze, dau autografe. Sunt recunoscătoare şi încerc să le dau şi eu ceva înapoi.

Pe mine nu mă doare (n.r. retragerea), e o decizie asumată. Sunt ok cu asta, acum nu ştiu dacă fanii simt ceva în legătură cu asta. O să mă obişnuiesc (n.r. cu viaţa normală), ce să fac. În viaţa oricărui sportiv vine şi momentul acesta, iar pentru mine o să fie la finalul acestui sezon.

Nu am niciun regret. Sigur, nu am câştigat tot ce mi-am dorit, dar de fiecare dată am dat tot ce am putut pe teren şi asta e cel mai important pentru mine”, a declarat Cristina Neagu, la Craiova.