"Ultimul tango" pentru Messi. Însemnătatea următoarelor meciuri de la naționala Argentinei pentru Leo - Antena Sport

Lionel Messi a fost recent convocat de Lionel Scaloni pentru ultimele partide ale naționalei Argentinei din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. După acest anunț, jurnaliștii din America Latină au realizat cât de importante ar putea fi duelurile cu Venezuela și cu Ecuador pentru decarul "pumelor".

În acest moment, Argentina se află pe primul loc în clasamentul calificărilor și și-a asigurat deja “biletul” pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Messi, ultimul meci oficial pe tărâm argentinian la națională

Messi a fost inclus de Lionel Scaloni în lotul Argentinei și pentru ultimele două meciuri pe care le va disputa naționala “albiceleste” în calificările pentru Cupa Mondială. Deja calificată la turneul din cele trei țări nord-americane, formația “pumelor” mai are de jucat în fața celor din Venezuela și Ecuador.

Înainte de disputarea celor două meciuri, jurnaliștii de la directvsports.com au tras o concluzie extrem de interesantă, dar și emoționantă în ceea ce îl privește pe Leo. Partida cu cu Venezuela care va avea loc în noaptea dinspre 4 spre 5 septembrie va fi cel mai probabil ultima partidă oficială în care Messi va îmbrăca tricoul naționalei pe tărâm argentinian. În plus, celălalt duel, cel cu Ecuador din noaptea dinspre 9 spre 10 septembrie, are șanse mari să fie ultima partidă în echipamentul “pumelor” în America de Sud.