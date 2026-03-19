Turcia – România 32-37. “Tricolorii”, victorie importantă în manşa tur a calificărilor la CM. Scorul putea fi şi mai mare

România a câştigat meciul din Turcia, scor 37-32, din prima manşă a turului 2 de calificare la Campionatul Mondial. Tricolorii lui George Buricea au făcut un pas uriaş către play-off, înaintea returului care va avea loc pe 22 martie, la Buzău.

România a dominat în totalitate partida de la Bolu şi s-a impus fără prea mari emoţii. Avantajul de 5 goluri goluri le dă multă linişte jucătorilor naţionalei României, înaintea returului de săptămâna viitoare, în condiţiile în care vom juca pe teren propriu.

Turcia – România 32-37

Cu toate acestea, diferenţa de pe tabelă putea să fie mult mai mare. Echipa condusă de George Buricea a condus pe final cu 37-28, dar România nu a mai reuşit să înscrie în ultimele minute. Au făcut-o turcii, care au înscris de patru ori şi au redus din diferenţă.

În celelalte partide eliminatorii pentru faza a treia a calificărilor se duelează Bosnia – Kosovo, Georgia – Israel, Ucraina – Slovacia, Serbia – Lituania, Polonia – Letonia, Grecia – Belgia şi Finlanda – Muntenegru.

Dacă trece de Turcia, România va întâlni Norvegia, în 13-14 şi 16-17 mai, câştigătoarea urmând să obţină calificarea la turneul final al Campionatului Mondial.