Turcia – România 32-37. “Tricolorii”, victorie importantă în manşa tur a calificărilor la CM. Scorul putea fi şi mai mare

Alex Masgras Publicat: 19 martie 2026, 16:39

Naţionala României de handbal masculin / Sport Pictures

România a câştigat meciul din Turcia, scor 37-32, din prima manşă a turului 2 de calificare la Campionatul Mondial. Tricolorii lui George Buricea au făcut un pas uriaş către play-off, înaintea returului care va avea loc pe 22 martie, la Buzău.

România a dominat în totalitate partida de la Bolu şi s-a impus fără prea mari emoţii. Avantajul de 5 goluri goluri le dă multă linişte jucătorilor naţionalei României, înaintea returului de săptămâna viitoare, în condiţiile în care vom juca pe teren propriu.

Turcia – România 32-37

Cu toate acestea, diferenţa de pe tabelă putea să fie mult mai mare. Echipa condusă de George Buricea a condus pe final cu 37-28, dar România nu a mai reuşit să înscrie în ultimele minute. Au făcut-o turcii, care au înscris de patru ori şi au redus din diferenţă.

În celelalte partide eliminatorii pentru faza a treia a calificărilor se duelează Bosnia – Kosovo, Georgia – Israel, Ucraina – Slovacia, Serbia – Lituania, Polonia – Letonia, Grecia – Belgia şi Finlanda – Muntenegru.

Dacă trece de Turcia, România va întâlni Norvegia, în 13-14 şi 16-17 mai, câştigătoarea urmând să obţină calificarea la turneul final al Campionatului Mondial.

Campionatul Mondial din 2027 va avea loc între 13-31 ianuarie, în Germania, cu 32 de echipe naţionale la start.

Lotul României pentru dubla cu Turcia

  • Vasile Dan Lucian – SCM Politehnica Timișoara
  • Rusu Dumitru Vlăduț – CSM Vaslui
  • Vereș Denis – AHC Potaissa Turda
  • Andrei Alexandru George – SCM Politehnica Timișoara
  • Dedu Călin – CS Dinamo București
  • Oancea Bogdan Andrei – CSM București
  • Szasz Andras – SCM Politehnica Timișoara
  • Grigore Paul Sorin – CSU Suceava
  • Nistor-Ioniță Ionuț – CS Dinamo București
  • Ilie Gabriel Cristian – Partizan Belgrad
  • Botea Tudor – CS Minaur Baia Mare
  • Buzle Iosif Andrei – CS Dinamo București
  • Caba Liviu Emil – Partizan Belgrad
  • Stanciuc Daniel – CS Dinamo București
  • Drăgan Andrei Valeriu – CSM București
  • Radu Codrin George – CSU Suceava
  • Stănescu Ionuț Adrian – Wybrzeze Gdansk
