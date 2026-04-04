Inedit! Un copil l-a întrebat pe Bogdan Andone dacă Argeș e favorită la titlu. Cum a răspuns după 1-1 cu Dinamo

Bogdan Andone a susținut conferința de presă de după meciul cu Dinamo din play-off într-un mod total inedit. Tehnicianul de la FC Argeș a avut sala plină de copii, iar unul a și avut curajul să-i pună o întrebare, mai exact: “Credeți că sunteți favoriți la titlu?“.

Dinamo a reușit să oprească seria de cinci înfrângeri la rând, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Elevii lui Zeljko Kopic au scos doar un punct din confruntarea cu FC Argeș, scor 1-1, la capătul unui duel în care Ricardo Matos a marcat pentru gazde și Eddy Gnahore pentru oaspeți.

Ce a spus Bogdan Andone după FC Argeș – Dinamo 1-1

După meci, Bogdan Andone a vorbit în fața jurnaliștilor, dar și a copiilor la conferința de presă. Când a fost întrebat de un tânăr dacă echipa sa e favorită la titlu, tehnicianul de 51 de ani a răspuns zâmbind: “Nu suntem, celelalte cinci echipe care fac parte din play-off au obiectiv titlul, mai puțin noi“, potrivit gsp.ro.

În plus, Andone a vorbit și pe larg despre remiza cu Dinamo și a stabilit că rezultatul final a fost unul echitabil. De asemenea, antrenorul alb-violeților a transmis că abordează fiecare meci la victorie și că nu va fi mulțumit dacă va încheia play-off-ul pe locul 6.

“A fost un meci spectaculos, cu multe situații de poartă, între două echipe bune. Bineînțeles, ne așteptam la un meci extrem de dificil, Dinamo fiind o echipă foarte bună din punct de vedere calitativ, cu o dinamică și o posesie foarte bune.