Inedit! Un copil l-a întrebat pe Bogdan Andone dacă Argeș e favorită la titlu. Cum a răspuns după 1-1 cu Dinamo

Bogdan Andone a susținut conferința de presă de după meciul cu Dinamo din play-off într-un mod total inedit. Tehnicianul de la FC Argeș a avut sala plină de copii, iar unul a și avut curajul să-i pună o întrebare, mai exact: “Credeți că sunteți favoriți la titlu?“.
Dinamo a reușit să oprească seria de cinci înfrângeri la rând, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Elevii lui Zeljko Kopic au scos doar un punct din confruntarea cu FC Argeș, scor 1-1, la capătul unui duel în care Ricardo Matos a marcat pentru gazde și Eddy Gnahore pentru oaspeți.
Ce a spus Bogdan Andone după FC Argeș – Dinamo 1-1
După meci, Bogdan Andone a vorbit în fața jurnaliștilor, dar și a copiilor la conferința de presă. Când a fost întrebat de un tânăr dacă echipa sa e favorită la titlu, tehnicianul de 51 de ani a răspuns zâmbind: “Nu suntem, celelalte cinci echipe care fac parte din play-off au obiectiv titlul, mai puțin noi“, potrivit gsp.ro.
În plus, Andone a vorbit și pe larg despre remiza cu Dinamo și a stabilit că rezultatul final a fost unul echitabil. De asemenea, antrenorul alb-violeților a transmis că abordează fiecare meci la victorie și că nu va fi mulțumit dacă va încheia play-off-ul pe locul 6.
“A fost un meci spectaculos, cu multe situații de poartă, între două echipe bune. Bineînțeles, ne așteptam la un meci extrem de dificil, Dinamo fiind o echipă foarte bună din punct de vedere calitativ, cu o dinamică și o posesie foarte bune.
Cred că și noi ne-am ridicat la un nivel foarte bun, ne-am creat situații. Pe final, am avut două ocazii foarte bune, inclusiv acea oportunitate mare din prelungiri. Până la urmă, este un rezultat echitabil, însă, cu puțin noroc, puteam să și câștigăm.
Am spus-o tot timpul: pregătim fiecare joc la victorie. Nu ne planificăm câte puncte vrem să obținem în următoarele trei sau cinci meciuri. Cred că patru puncte în trei etape sunt corecte. Se puteau obține mai multe, cu mai multă atenție, dar și mai puține, cu puțin ghinion
Ne dorim să mergem în Giulești să câștigăm și să acumulăm cât mai multe puncte. Nu sunt mulțumit cu locul 6. Chiar dacă vom face încă 10, 12 sau 15 puncte, dacă terminăm pe locul 6, nu sunt mulțumit“, a mai spus Bogdan Andone.
După meciul de la Mioveni, FC Argeș și Dinamo și-au păstrat pozițiile, piteștenii rămânând pe 5, iar alb-roșiii pe 6.
