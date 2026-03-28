“S-a scris istorie”. Reacția EHF, după ce Gloria Bistrița s-a calificat fabulos în sferturile Champions League

Gloria Bistrița a obținut o calificare de efect în sferturile de finală ale EHF Champions League, iar reacția forului european nu a întârizat să apară. Instituția a aplaudat performanța echipei conduse de Carlos Viver, care a acces în premieră în această fază a celei mai tari competiții intercontinentale.

Gloria Bistrița a învins-o fără drept de apel pe Ikast în manșa retur a play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor, scor 37-28. După ce s-a impus în primul meci cu 35-34, ardelencele au avut parte de o primă repriză echilibrată, încheiată cu scorul de 16-15 în favoarea lor, după care s-au dezlănțuit în a doua parte grație lui So Delgado, care a încheiat meciul cu 14 goluri.

EHF s-a “înclnat” în fața Gloriei Bistrița după calificarea în sferturile Champions League

La scurt timp după ce echipa lui Viver a ajuns în sferturile competiției, unde va da peste Brest Bretagne, au apărut reacții atât pe pagina oficială de rețele sociale a EHF, dar și pe site-ul forului.

“S-a scris istorie! Pentru prima dată în istoria clubului, Gloria Bistrița se califică în sferturile Champions League“, a fost primul mesaj postat de EHF, chiar după finalul meciului.