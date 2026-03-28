“S-a scris istorie”. Reacția EHF, după ce Gloria Bistrița s-a calificat fabulos în sferturile Champions League

Gloria Bistrița a obținut o calificare de efect în sferturile de finală ale EHF Champions League, iar reacția forului european nu a întârizat să apară. Instituția a aplaudat performanța echipei conduse de Carlos Viver, care a acces în premieră în această fază a celei mai tari competiții intercontinentale.
Gloria Bistrița a învins-o fără drept de apel pe Ikast în manșa retur a play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor, scor 37-28. După ce s-a impus în primul meci cu 35-34, ardelencele au avut parte de o primă repriză echilibrată, încheiată cu scorul de 16-15 în favoarea lor, după care s-au dezlănțuit în a doua parte grație lui So Delgado, care a încheiat meciul cu 14 goluri.
EHF s-a “înclnat” în fața Gloriei Bistrița după calificarea în sferturile Champions League
La scurt timp după ce echipa lui Viver a ajuns în sferturile competiției, unde va da peste Brest Bretagne, au apărut reacții atât pe pagina oficială de rețele sociale a EHF, dar și pe site-ul forului.
“S-a scris istorie! Pentru prima dată în istoria clubului, Gloria Bistrița se califică în sferturile Champions League“, a fost primul mesaj postat de EHF, chiar după finalul meciului.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗠𝗔𝗗𝗘! 🥹 For the first time in club’s history, Gloria Bistrita 🇷🇴 qualify for the #clw quarter-finals. #ehfcl #clw #handball pic.twitter.com/AdZbu6gor8
— EHF Champions League (@ehfcl) March 28, 2026
Ulterior, a fost publicat un videoclip cu bistrițencele bucurându-se alături de suporterii lor: “O noapte de ținut minte. Celebrând acest moment cu fanii – despre asta e handbalul“.
Pe site-ul oficial, EHF a remarcat prestația de top a formației din Ardeal și a punctat că echipa lui Carlos Viver se află la doar a doua ei participare în cea mai tare competiție europeană.
“În meciul săptămânii, Gloria Bistrița s-a dovedit din nou prea puternică pentru Ikast, de data asta la nouă goluri. Echipa din România, care joacă în doar al doilea sezon din EHF Champions League, continuă să scrie istorie, securizându-și un loc printre cele mai bune opt echipe din Europa pentru prima dată“.
