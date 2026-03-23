“Exprimarea a fost greşită” George Buricea a făcut lumină, după ce a fost acuzat că nu ştie regulamentul: “Nu se pune problema”

EXCLUSIV

Alex Masgras Publicat: 23 martie 2026, 15:13

George Buricea, în timpul unui meci / Sport Pictures

George Buricea, selecţionerul României la handbal masculin, a venit cu explicaţii după ce tricolorii au ratat calificarea în ultima fază a preliminariilor la Campionatul Mondial. România a fost învinsă la Buzău de Turcia, scor 37-31, asta după ce tricolorii câştigaseră cu 37-32 meciul tur, din deplasare.

Cu jumătate de minut înainte de final, George Buricea a cerut time-out, la 36-31 pentru Turcia. Un gol ar fi fost suficient pentru tricolori ca să obţină calificarea şi le-a cerut jucătorilor săi să aştepte până la limita jocului pasiv, înainte de a arunca la poartă.

George Buricea, după ce a fost acuzat că nu ştie regulamentul: “Asta mă deranjează cel mai tare”

Explicaţia selecţionerului este una simplă. Cu un gol, România obţinea calificarea. În cazul unei ratări, amânarea finalizării fazei până la limita pasului ar fi făcut ca Turcia să nu mai aibă timp de un atac, iar meciul ar fi mers la loviturile de departajare.

Acuzat că nu ştie regulamentul, George Buricea a recunoscut că nu a avut cea mai fericită exprimare, dar nu s-a pus problema în niciun moment să nu ştie regulamentul, iar toată lumea din tabăra României ştia de ce rezultat are nevoie pentru a obţine calificarea:

“Mă deranjează cel mai tare ce s-a scris cu acel timeout. S-a scris că nu ştim regulamentul. Doamne fereşte! Mai mult decât atât, antrenorul federal, Răzvan Udriştoiu, a venit la pauză, când ieşeam din vestiare şi a spus de 100 de ori. În eventualitatea unei egalităţi, 5 goluri – 5 goluri, se trece la 7 metri. Plus că regulamentul nu s-a schimbat acum. Nici vorbă de aşa ceva.

Exprimarea mea a fost greşită. În capul meu era… eram foarte nervos, frustrat, vă daţi seama. Le-am spus jucătorilor să nu dea şut la poartă decât în ultimele 3-4 secunde, să nu le dăm posibilitatea turcilor să mai aibă un eventual atac. Voiam să finalizăm. Dacă e gol, super, ne-am calificat. Dacă nu e gol, măcar ai în buzunar 7 metri. Dar să nu dai şansa turcilor. Chiar dacă dai gol repede, ei mai au un atac. Eu am zis să finalizăm la final, ca să nu le dăm şansa unui eventual atac şi finalizaţi. Dacă este gol, ne-am calificat, dacă nu, avem 7 metri în buzunar.

Dar eu în zăpăceală, în nervi, în tot ce a fost, nu mi-am terminat ideea corect. Am zis cât a fost scorul acolo. Aia am zis-o foarte clar (n.r. să arunce la final) şi aş repeta şi astăzi, dacă luăm jocul de la zero”, a declarat George Buricea, în exclusivitate pentru Antena Sport.

George Buricea, despre România – Turcia 31-37: “Un meci catastrofal”

În ceea ce priveşte înfrângerea suferită de tricolori în faţa Turciei, Buricea a recunoscut că a fost vorba despre un meci catastrofal, în care apărarea nu a funcţionat. Şi ghinionul şi-a spus cuvântul în meciul de la Buzău, acolo unde România a lovit bara de 7 ori:

“Un meci catastrofal, nu a ieşit nimic. Apărare foarte, foarte slabă, repliere foarte slabă. Foarte multe aruncări în bară, ratări, panică. Nu există explicaţie pentru un meci atât de slab. Ok, României i-au lipsit 8-9 jucători cu experienţă, care au fost la Campionatul European. Mai nou ultimii doi, Dani Vasile şi Szazs ne-au lăsat după meciul din Turcia. Stanciuc a făcut o entorsă la antrenamentul oficial şi l-am folosit doar 10 minute, foarte puţin. Concursul de împrejurări şi ghinionul au dus la acest rezultat, dar şi cu o selecţionată doar din campionatul României trebuia să câştigăm meciul”, a mai spus George Buricea.

