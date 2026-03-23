“Exprimarea a fost greşită” George Buricea a făcut lumină, după ce a fost acuzat că nu ştie regulamentul: “Nu se pune problema”

George Buricea, selecţionerul României la handbal masculin, a venit cu explicaţii după ce tricolorii au ratat calificarea în ultima fază a preliminariilor la Campionatul Mondial. România a fost învinsă la Buzău de Turcia, scor 37-31, asta după ce tricolorii câştigaseră cu 37-32 meciul tur, din deplasare.

Cu jumătate de minut înainte de final, George Buricea a cerut time-out, la 36-31 pentru Turcia. Un gol ar fi fost suficient pentru tricolori ca să obţină calificarea şi le-a cerut jucătorilor săi să aştepte până la limita jocului pasiv, înainte de a arunca la poartă.

George Buricea, după ce a fost acuzat că nu ştie regulamentul: “Asta mă deranjează cel mai tare”

Explicaţia selecţionerului este una simplă. Cu un gol, România obţinea calificarea. În cazul unei ratări, amânarea finalizării fazei până la limita pasului ar fi făcut ca Turcia să nu mai aibă timp de un atac, iar meciul ar fi mers la loviturile de departajare.

Acuzat că nu ştie regulamentul, George Buricea a recunoscut că nu a avut cea mai fericită exprimare, dar nu s-a pus problema în niciun moment să nu ştie regulamentul, iar toată lumea din tabăra României ştia de ce rezultat are nevoie pentru a obţine calificarea:

“Mă deranjează cel mai tare ce s-a scris cu acel timeout. S-a scris că nu ştim regulamentul. Doamne fereşte! Mai mult decât atât, antrenorul federal, Răzvan Udriştoiu, a venit la pauză, când ieşeam din vestiare şi a spus de 100 de ori. În eventualitatea unei egalităţi, 5 goluri – 5 goluri, se trece la 7 metri. Plus că regulamentul nu s-a schimbat acum. Nici vorbă de aşa ceva.