Gloria Bistriţa s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor! Două echipe din România vor lupta pentru Final 4

Echipa Gloria Bistriţa s-a calificat sâmbătă, pe teren propriu, în sferturile Ligii Campionilor, după ce a învins formaţia Ikast, scor 37-28 (16-15), şi în manşa retur din optimile de finală. În sferturi, fază în care s-a calificat direct CSM Bucureşti, Gloria se va duela cu echipa franceză Brest.

Principalele marcatoare ale partidei au fost So Delgado 14 goluri, Seraficeanu 6, Ostase 6, pentru Gloria, respectiv Roberts 7, Scaglione 5, Skogrand 5, pentru Ikast. Danila So Delgado a depăşit în meciul cu Ikast borna celor 100 de goluri marcate în acest sezon de Liga Campionilor.

În tur, Gloria s-a impus la limită, cu 35-34.

Tot sâmbătă, FTC Budapesta – Borussia Dortmund, 27-27, iar echipa ungară s-a calificat în sferturi. Celelalte două meciuri retur din optimi sunt programate duminică, între Team Esbjerg – Podravka (37-36 în tur) şi Odense – DVSC Debrecen (37-32).

În sferturile de finală s-au calificat direct, ca urmare a clasării pe locurile 1-2 în grupe, echipele Gyor ETO şi Metz Handball (grupa A), respectiv Brest Bretagne Handball şi CSM Bucureşti (B).