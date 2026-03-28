Rapid, eliminată din sferturile EHF European League. Giuleștencele, victorie fără efect contra lui Viborg

Rapid a învins-o sâmbătă pe teren propriu pe Viborg HK, scor 32-26, în manşa retur din sferturile European League, însă a ratat calificarea în semifinale, după ce în tur pierduse cu 35-26.
Principalele marcatoare ale meciului au fost Kassoma (10 goluri), Ferreira Lopes (5), pentru Rapid, respectiv Schmidt (5), pentru Viborg. MVP-ul partidei a fost portarul Diana Ciucă, cu 16 intervenţii reuşite.
Final de drum european pentru Rapid
Rapid Bucureşti se calificase în sferturi de pe primul loc al grupei C, în urma rezultatelo urmtătoarer: 32-32 şi 32-30 cu Tertnes Bergen, 28-28 şi 24-29 cu Lokomotiva Zagreb, 34-30 şi 34-23 cu VfL Oldenburg.
În celelalte partide din sferturile competiției se duelează Esztergom – Motherson KC, JDA Dijon – Lokomotiva Zagreb şi Thuringer HC – Nykobing. Turneul Final Four va avea loc în 16-17 mai.
România a mai fost reprezentată în competiţie de Minaur Baia Mare şi de Corona Braşov, care nu au trecut însă de grupe.
Sursa: News.ro
- “Exprimarea a fost greşită” George Buricea a făcut lumină, după ce a fost acuzat că nu ştie regulamentul: “Nu se pune problema”
- România pierde primul duel cu Turcia. Echipa națională de handbal, eliminată din drumul spre Mondial
- Ikast – Gloria Bistrița 34-35. Victorie fantastică pentru liderul din Liga Florilor, în optimile Ligii Campionilor
- Turcia – România 32-37. “Tricolorii”, victorie importantă în manşa tur a calificărilor la CM. Scorul putea fi şi mai mare
- CSM București – Gloria Bistrița 18-21. Victorie uriașă pentru fetele antrenate de Carlos Viver în lupta la titlu