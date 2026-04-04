Surpriză uriașă în Cupa Angliei. Arsenal, eliminată de o echipă din Championship

Lider detașat în Premier League, printre favorite în UEFA Champions League, eliminată din Cupa Angliei de Southampton. Arsenal ratează al doilea trofeu în două meciuri consecutive după înfrângerea din finala Cupei Ligi Angliei.

Southampton a condus cu 1-0 un Arsenal plin de rezerve, Arteta a trimis nume grele iar Gyokeres a egalat, însă golul victoriei a venit tot de la Southampton.

Arsenal, out din Cupa Angliei

Arsenal a început meciul cu Southampton cu doar trei titulari: Gabriel, Ben White și Odegaard, iar norvegianul abia a revenit pe gazon după o accidentare. Titular a fost și puștiul de 16 ani, Max Dowman. Iar „sfinții” au profitat cu vârf și îndesat de experimentele lui Arteta.

Stewart a deschis scorul cu 10 minute înainte de pauză, iar managerul spaniol a trimis tot ce avea mai bun după minutul 60. Rând pe rând au intrat Gyokeres, Calafiori, Madueke, Saliba și Zubimendi.

A egalat atacantul suedez, Gyokeres, după o demarcare foarte bună a lui Havertz. Arsenal a forțat, Dowman a trecut pe lângă gol, însă mingea a lovit plasa porții lui Kepa. Charles a finalizat o fază superbă a lui Fellows, iar Southampton este în semifinalele Cupei Angliei, unde au ajuns deja Manchester City și Chelsea.