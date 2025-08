Visul Alinei Rotaru-Kottmann, cea mai bună atletă a României! Cu gândul deja la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 - Antena Sport

Experianţa din Germania

Alina e stabilită la Stuttgart şi evoluează pentru clubul VfB. Acolo are parte şi de ajutorul părinţilor, care i-au fost alături înainte de concursuri şi în perioada cantonamentelor.

“S-au făcut unsprezece ani de când am venit prima dată în cantonament aici. Dar şi acum vin periodic în ţară. În luna decembrie, spre exemplu, am venit să mă refac în Romania după o mica accidentare. Am depistat problema la Stuttgart, dar aici totul este închis în perioada sărbătorilor şi nu aveam cum să fac recuperare.

Împreuna cu Federaţia Română de Atletism, am decis că cel mai bine pentru mine, dacă vreau să merg la Campionatele Europene şi Mondiale, este să vin în ţară şi să fac refacerea în Bucureşti. Nu am pierdut astfel nicio zi, am putut să mă şi antrenez şi am petrecut şi sărbătorile cu familia.

înseamnă că am acces în sala de atletism, în sala de forţă, care nu prea se găseşte în România, de 80m lungime şi 20m lăţime. Am la dispoziţie şi nişte aparate foarte scumpe, care se numesc Izomet, la care poţi lucra anumite grupe musculare sub supraveghere. Avem şi două stadioane unde mă pot antrena, am refacere, saună, bazin, gheaţă.

Pentru că sunt considerată o sportivă olimpică, chiar dacă nu reprezint Germania, am dreptul să mă antrenez în acest complex. În Uniunea Europeană, în orice ţară mă duc, sunt considerată sportivă olimpică şi am acces la astfel de baze. În Germania, în Spania, în Portugalia, toate bazele sportive se plătesc, dar eu sunt legitimată la VFB şi plăteşte clubul”, a încheiat Alina.