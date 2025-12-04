Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap” - Antena Sport

Închide meniul
Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap”

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 23:37

Eugen Neagoe / SPORT PICTURES

După o serie de opt partide consecutive fără înfrângere, Petrolul Ploiești a suferit un eșec usturător pe teren propriu în fața Universității Craiova, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Eugen Neagoe a introdus în teren mai mulți jucători care nu au beneficiat de minute pe parcursul sezonului, dar antrenorul „găzarilor” a rămas profund dezamăgit de atitudinea și evoluția acestora.

Eugen Neagoe, dezamăgit după eșecul cu Universitatea Craiova

Petrolul Ploiești era într-o formă bună alături de Eugen Neagoe, însă partida cu Universitatea Craiova a fost una modestă făcută de gazde. „Găzarii” au încasat patru goluri și au pierdut partida fără drept de apel.

Tehnicianul prahovenilor a fost extrem de dezamăgit de atitudinea jucătorilor pe care s-a bazat și de felul în care echipa sa s-a apărat la fazele fixe.

„Nu e posibil să primești două goluri din corner. Greșelile din repriza a doua și jocul, interpretarea au fost slabe. Două zile am lucrat, știam ce face Craiova. Când adversarul nu pierde mingea și tu o pierzi imediat ce o recuperezi, nu mai faci mare lucru.

Mulți dintre jucători sunt datori sau cu restanțe mari de tot. Trebuie să muncească mult pentru a se respecta pe ei. Eu respect jucătorii, dar când intri în teren și nu poți să faci nimic, este deranjant.

Aveam mai multe așteptări de la Cupa României. Craiova a schimbat mulți jucători, dar a fost altceva. Au intrat jucători cu foame de a juca, cu dorință. Când intri așa și nu poți să faci marcaj la primul corner, este supărător. Am lucrat 2 zile la antrenament fazele fixe.

Nu pot să mă duc să sar eu la cap cu adversarul. Vă garantez că nu dădea gol. Noi ne concentrăm pe ce avem de făcut, eram pe un drum bun, dar nu am reușit să trecem și de acest joc”, a spus Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.

