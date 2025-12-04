Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap” - Antena Sport

După o serie de opt partide consecutive fără înfrângere, Petrolul Ploiești a suferit un eșec usturător pe teren propriu în fața Universității Craiova, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Eugen Neagoe a introdus în teren mai mulți jucători care nu au beneficiat de minute pe parcursul sezonului, dar antrenorul „găzarilor” a rămas profund dezamăgit de atitudinea și evoluția acestora.

Eugen Neagoe, dezamăgit după eșecul cu Universitatea Craiova

Petrolul Ploiești era într-o formă bună alături de Eugen Neagoe, însă partida cu Universitatea Craiova a fost una modestă făcută de gazde. „Găzarii” au încasat patru goluri și au pierdut partida fără drept de apel.

Tehnicianul prahovenilor a fost extrem de dezamăgit de atitudinea jucătorilor pe care s-a bazat și de felul în care echipa sa s-a apărat la fazele fixe.

„Nu e posibil să primești două goluri din corner. Greșelile din repriza a doua și jocul, interpretarea au fost slabe. Două zile am lucrat, știam ce face Craiova. Când adversarul nu pierde mingea și tu o pierzi imediat ce o recuperezi, nu mai faci mare lucru.