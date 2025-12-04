Petrolul - Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană” - Antena Sport

Ziua de joi a adus ultimele partide din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României. Petrolul – Universitatea Craiova a fost capul de afiș al zilei, iar jocul s-a încheiat cu o victorie clară pentru olteni.
În aceeași zi, Metaloglobus a produs marea surpriză și a remizat la Clinceni contra celor de la CFR Cluj, scor 2-2.
Rezultatele zilei din Cupa României
Sporting Lieşti – Metalul Buzău 4-7
Sepsi – U Cluj 2-2
Metaloglobus – CFR Cluj 2-2
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4
Clasament Grupa B
- Univ. Craiova 6 puncte
- UTA 4 puncte
- FCSB 3 puncte
- Gloria Bistrița 3 puncte
- Petrolul 1 punct
- Sănătatea Cluj 0 puncte.
Petrolul – Univ. Craiova 0-4
Final de meci!
Min. 86: Gol Craiova! Anzor înscrie și el pentru olteni.
Min. 64: Bară Petrolul! Dongmo șutează în transversală.
Min. 57: Gol Craiova! Oltenii își majorează avantajul după pauză.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză la Ploiești!
Min. 27: Ratare uriașă pentru Universitatea Craiova! Cicâldău este blocat incredibil de jucătorii prahoveni.
Min. 18: Gol Craiova! Monday Etim face 2-0 pentru gruparea oaspete, după ce l-a executat pe Bălbărău cu un șut plasat.
Min. 13: Șansă de 2-0 pentru olteni! Badelj este aproape de a înscrie, dar Bălbărău intervine și respinge în corner.
Min. 10: Gol Craiova! Romanchuk deschide scorul pentru oaspeți, în urma unei lovituri de colț.
Min. 2: Ocazie importantă de gol pentru olteni. Crețu șutează din interiorul careului cu piciorul stâng, dar mingea se duce pe lângă poartă.
Min. 1: Start de meci!
- Petrolul: Bălbărău – Hanca, Guilherme, Onguene, Dumitriu – Doukansy, Boțogan, Tolea, Dulca, Rafinha – Doumtsios. Rezerve: Krell, Roche, Ricardinho, Mateiu, Jyry, Dongmo, V. Gheorghe, Paraschiv, Chică-Roșă. Antrenor: Eugen Neagoe
- Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Badelj – Teles, Cicâldău, A. Crețu, F. Ștefan – Houri, Etim, Băsceanu. Rezerve: Lung Jr., Bancu, Screciu, T. Băluță, D. Matei, Anzor, Baiaram, Al Hamlawi, Fălcușan. Antrenor: Filipe Coelho
Metaloglobus – CFR Cluj 2-2
Final de meci!
Min. 81: Gol Metaloglobus! Pasagic egalează pentru bucureșteni.
Min. 61: Gol CFR! Lorenzo Biliboc îi aduce pe oaspeți în avantaj.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză la Clinceni!
Min. 41: Gol anulat CFR! Andrei Cordea a trimis mingea în plasă, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.
Min. 25: Gol CFR! Sinyan restabilește egalitatea.
Min. 16: Gol Metaloblobus! Huiban deschide scorul din penalty!
Min. 1: Start de meci!
- Metaloglobus (4-4-2): Nedelcovici – Kouadio , G. Dumitru, Caramalău, Pasagic – Abbey, Moreira, Zakir, Liș – Hadzic, Huiban. Rezerve: Gavrilaș, A. Sârbu, R. Neacșu, Ubbink, Aggoun, Ely Fernandes, A. Gheorghe, M. Tache, Sabater. Antrenor: Mihai Teja
- CFR Cluj (4-3-3): Vâlceanu – Coco, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Fică, T. Keita, Muhar – Șfaiț, L. Munteanu, Cordea. Rezerve: Hindrich, Kun, Malico, Păun, Tchassem, G. Oancea, Doukoure, V. Rață. Antrenor: Daniel Pancu
