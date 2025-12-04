Petrolul - Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană” - Antena Sport

Închide meniul
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană”

Publicat: 4 decembrie 2025, 22:55

Petrolul – Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană”

Jucătorii de la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Ziua de joi a adus ultimele partide din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României. Petrolul – Universitatea Craiova a fost capul de afiș al zilei, iar jocul s-a încheiat cu o victorie clară pentru olteni.

În aceeași zi, Metaloglobus a produs marea surpriză și a remizat la Clinceni contra celor de la CFR Cluj, scor 2-2.

Rezultatele zilei din Cupa României

Sporting Lieşti – Metalul Buzău 4-7

Sepsi – U Cluj 2-2

Metaloglobus – CFR Cluj 2-2

Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

Clasament Grupa B

  1. Univ. Craiova 6 puncte
  2. UTA 4 puncte
  3. FCSB 3 puncte
  4. Gloria Bistrița 3 puncte
  5. Petrolul 1 punct
  6. Sănătatea Cluj 0 puncte.

Petrolul – Univ. Craiova 0-4

Final de meci! 

Min. 86: Gol Craiova! Anzor înscrie și el pentru olteni.

Min. 64: Bară Petrolul! Dongmo șutează în transversală.

Min. 57: Gol Craiova! Oltenii își majorează avantajul după pauză.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Ploiești! 

Min. 27: Ratare uriașă pentru Universitatea Craiova! Cicâldău este blocat incredibil de jucătorii prahoveni.

Min. 18: Gol Craiova! Monday Etim face 2-0 pentru gruparea oaspete, după ce l-a executat pe Bălbărău cu un șut plasat.

Min. 13: Șansă de 2-0 pentru olteni! Badelj este aproape de a înscrie, dar Bălbărău intervine și respinge în corner.

Min. 10: Gol Craiova! Romanchuk deschide scorul pentru oaspeți, în urma unei lovituri de colț.

Min. 2: Ocazie importantă de gol pentru olteni. Crețu șutează din interiorul careului cu piciorul stâng, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 1: Start de meci!

  • Petrolul: Bălbărău – Hanca, Guilherme, Onguene, Dumitriu – Doukansy, Boțogan, Tolea, Dulca, Rafinha – Doumtsios. Rezerve: Krell, Roche, Ricardinho, Mateiu, Jyry, Dongmo, V. Gheorghe, Paraschiv, Chică-Roșă. Antrenor: Eugen Neagoe
  • Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Badelj – Teles, Cicâldău, A. Crețu, F. Ștefan – Houri, Etim, Băsceanu. Rezerve: Lung Jr., Bancu, Screciu, T. Băluță, D. Matei, Anzor, Baiaram, Al Hamlawi, Fălcușan. Antrenor: Filipe Coelho

Metaloglobus – CFR Cluj 2-2

Final de meci! 

Min. 81: Gol Metaloglobus! Pasagic egalează pentru bucureșteni.

Min. 61: Gol CFR! Lorenzo Biliboc îi aduce pe oaspeți în avantaj.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză la Clinceni! 

Min. 41: Gol anulat CFR! Andrei Cordea a trimis mingea în plasă, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Min. 25: Gol CFR! Sinyan restabilește egalitatea.

Min. 16: Gol Metaloblobus! Huiban deschide scorul din penalty!

Min. 1: Start de meci!

  • Metaloglobus (4-4-2): Nedelcovici – Kouadio , G. Dumitru, Caramalău, Pasagic – Abbey, Moreira, Zakir, Liș – Hadzic, Huiban. Rezerve: Gavrilaș, A. Sârbu, R. Neacșu, Ubbink, Aggoun, Ely Fernandes, A. Gheorghe, M. Tache, Sabater. Antrenor: Mihai Teja
  • CFR Cluj (4-3-3): Vâlceanu – Coco, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Fică, T. Keita, Muhar – Șfaiț, L. Munteanu, Cordea. Rezerve: Hindrich, Kun, Malico, Păun, Tchassem, G. Oancea, Doukoure, V. Rață. Antrenor: Daniel Pancu

Update: S-a încheiat primul meci al zilei din Cupa României. Metalul Buzău a dat recital și a învins-o pe Sporting Liești cu scorul de 7-4. Buzoienii au obținut astfel prima victorie din grupă, după ce în prima etapă au fost învinși de U Cluj.

Sporting Lieşti – Metalul Buzău 4-7

Sepsi – U Cluj 2-2

Metaloglobus – CFR Cluj 2-2

Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

