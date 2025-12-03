Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca "finala" cu Ungaria - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria

Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria

Publicat: 3 decembrie 2025, 23:38

Comentarii
Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca finala cu Ungaria

Bianca Bazaliu / Profimedia Images

Bianca Bazaliu (28 de ani), jucătoarea lăsată acasă de selecţionerul Ovidiu Mihăilă (52 de ani), nu s-a uitat la meciul decisiv al României cu Ungaria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarea a postat pe InstaStory o imagine în care arăta că se uita la meciul Brazilia – Coreea de Sud în timp ce România juca cu Ungaria.

Postarea Biancăi Bazaliu. Jucătoarea nu s-a uitat la meciul României, ci la cel al Braziliei cu Coreea de Sud
Postarea Biancăi Bazaliu. Jucătoarea nu s-a uitat la meciul României, ci la cel al Braziliei cu Coreea de Sud

Bianca Bazaliu nu s-a uitat la “finala” pentru sferturi a României cu Ungaria

Tricolorele au fost învinse cu 34-29 de Ungaria şi au ratat şansa de a fi în sferturile de finală. Ratarea sferturilor a fost consfinţită de meciul Danemarca-Senegal 40-26. Era doar o formalitate pentru daneze să le învingă pe jucătoarele din Senegal.

România mai are de jucat două meciuri, cu Senegal (5 decembrie, 16.30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00). Tricolorele nu mai pot lupta decât pentru unul dintre locurile 9-12.

Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca. În urma meciurilor de miercuri, Danemarca şi Ungaria ocupă primele două locuri în grupă, cu 6 puncte şi s-au calificat în sferturile Campionatului Mondial. România e pe 3, cu doar 2 puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Observator
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
Fanatik.ro
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
23:36
Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente
23:16
Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat
23:15
LIVE SCOREInter – Venezia 4-0. Echipa lui Cristi Chivu, ca şi calificată în sferturile Cupei Italiei
23:14
“Nu îi duce bibilica” Gigi Becali, derapaj după ce FCSB a fost umilită în Cupă: “Îşi bat joc”
23:03
România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri
22:54
UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad
Vezi toate știrile
1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 3 Roxana Moise a murit la 39 de ani 4 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 5 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 6 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz