Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca "finala" cu Ungaria - Antena Sport

Bianca Bazaliu (28 de ani), jucătoarea lăsată acasă de selecţionerul Ovidiu Mihăilă (52 de ani), nu s-a uitat la meciul decisiv al României cu Ungaria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarea a postat pe InstaStory o imagine în care arăta că se uita la meciul Brazilia – Coreea de Sud în timp ce România juca cu Ungaria.

Bianca Bazaliu nu s-a uitat la “finala” pentru sferturi a României cu Ungaria

Tricolorele au fost învinse cu 34-29 de Ungaria şi au ratat şansa de a fi în sferturile de finală. Ratarea sferturilor a fost consfinţită de meciul Danemarca-Senegal 40-26. Era doar o formalitate pentru daneze să le învingă pe jucătoarele din Senegal.

România mai are de jucat două meciuri, cu Senegal (5 decembrie, 16.30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00). Tricolorele nu mai pot lupta decât pentru unul dintre locurile 9-12.

Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca. În urma meciurilor de miercuri, Danemarca şi Ungaria ocupă primele două locuri în grupă, cu 6 puncte şi s-au calificat în sferturile Campionatului Mondial. România e pe 3, cu doar 2 puncte.