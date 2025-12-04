Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea” - Antena Sport

Neluțu Varga a venit cu replica după discursul dur al lui Louis Munteanu. Patronul de la CFR Cluj nu și-a menajat atacantul de 23 de ani și l-a sfătuit să arate mai mult fotbal și să vorbească mai puțin.

Louis Munteanu a atacat-o pe CFR Cluj și a declarat că nivelul echipei este unul foarte slab, după remiza cu Metaloglobus, scor 2-2, din grupele Cupei României. Atacantul a mai declarat că nu a fost lăsat să se antreneze la începutul sezonului, atunci când se zvonea că poate pleca de la echipă.

Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu

Neluțu Varga a reacționat la scurt timp după discursul furibund al lui Louis Munteanu și i-a amintit acestuia că e „un simplu jucător”, nu un oficial al clubului, pentru a face astfel de afirmații.

„În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător. Să arate pe teren ce trebuie să arate! Nu este ofițer de presă, jurist sau director sportiv al clubului. Când o să fie în locul lor, atunci să vorbească. Până atunci să joace fotbal.

Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro.