Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea” - Antena Sport

Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea”

Publicat: 4 decembrie 2025, 23:02

Neluțu Varga și Louis Munteanu/ Colaj Hepta, Sport Pictures

Neluțu Varga a venit cu replica după discursul dur al lui Louis Munteanu. Patronul de la CFR Cluj nu și-a menajat atacantul de 23 de ani și l-a sfătuit să arate mai mult fotbal și să vorbească mai puțin.  

Louis Munteanu a atacat-o pe CFR Cluj și a declarat că nivelul echipei este unul foarte slab, după remiza cu Metaloglobus, scor 2-2, din grupele Cupei României. Atacantul a mai declarat că nu a fost lăsat să se antreneze la începutul sezonului, atunci când se zvonea că poate pleca de la echipă. 

Neluțu Varga a reacționat la scurt timp după discursul furibund al lui Louis Munteanu și i-a amintit acestuia că e „un simplu jucător”, nu un oficial al clubului, pentru a face astfel de afirmații.  

În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător. Să arate pe teren ce trebuie să arate! Nu este ofițer de presă, jurist sau director sportiv al clubului. Când o să fie în locul lor, atunci să vorbească. Până atunci să joace fotbal. 

Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro. 

