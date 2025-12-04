Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: "Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc" - Antena Sport

De-a lungul timpului, evenimentele sportive în care au fost implicate România şi Ungaria au adus momente de tensiune. Eva Kerekeş, extrama stânga de 24 de ani, care reprezintă România la Mondial, fiind de etnie maghiară, a vorbit deschis despre acest conflict.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eva e născută lângă municipiul Odorheiu Secuiesc şi le-a vorbit jurnaliştilor maghiari despre situaţia în care se află. Totuşi, ea s-a bucurat că meciul de la Campionatul Mondial, pierdut de tricolore, 29-34, nu a avut parte de situaţii nepotrivite între suporterii celor două ţări vecine.

Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria

“Meciul a fost de egală importanță pentru români. Îmi pare cu adevărat rău că situația impune așa ceva. Nu cred că este necesar un astfel de conflict, atât de aprins, între cele două țări. Cred că este chiar ridicol! Mă doare sufletul, pentru că sunt prinsă la mijloc.

Urăsc când oamenii țipă unii la ceilalți, când se ceartă. Ar trebui să trăim în pace, așa ar fi cel mai bine. Este doar handbal, nu război! Nu contează ce s-a întâmplat acum peste 100 de ani. Sunt fericită că în tribune a existat sportivitate”, a spus Eva Kerekes, citată de Magyar Nemzet.

România, OUT de la Campionatul Mondial

Ungaria ne-a învins în primul meci din grupa principală 1, cu 34-29. După ce Danemarca a bătut Senegal, tricolorele au fost eliminate matematic din drumul spre sferturi, chiar dacă mai au două partide de disputat, cu Senegal (vineri, 16:30) şi Elveţia (duminică, 19:00).