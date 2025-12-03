România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri - Antena Sport

Închide meniul
România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri

Publicat: 3 decembrie 2025, 23:03

Jucătoarele României, după meciul cu Ungaria / Sport Pictures

România a pierdut “finala” pentru sferturi cu Ungaria, maghiarele câştigând cu 34-29. Meciul care a consfinţit ratarea matematică a unuia dintre primele 8 locuri de către tricolore a fost victoria Danemarcei cu Senegal, 40-26. Era, desigur, o formalitate pentru naţionala care a învins România cu 39-31.

Danemarca şi Ungaria ocupă primele 2 locuri în grupa principală şi merg în sferturile de finală. România rămâne să se lupte doar pentru locurile 9-12.

Aşa arată clasamentul în grupa României:

Clasamentul din grupa României / flashscore.ro
Clasamentul din grupa României / flashscore.ro

Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.

Pentru România au marcat Grozav 7 goluri, Ostase 5, Boiciuc 4, Roşu 4, Mihai 3, Seraficeanu 2, Popa 1, Dumitraşcu 1, Kerekeş 1, Alghaoui 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber 7. În urma rezultatului, tricolorele rămân cu 2 puncte în grupa I, iar Ungaria adună 6.

În primul meci al zilei, Japonia – Elveţia, scor 27-21, iar în ultima dispută de miercuri, în grupa I, Danemarca a învins fără emoţii Senegal, 40-26.

Tricolorele mai au programate în grupa I meciurile cu Senegal (5 decembrie, 16.30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00).

Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca.

Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.

Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

