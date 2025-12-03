România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri - Antena Sport

România a pierdut “finala” pentru sferturi cu Ungaria, maghiarele câştigând cu 34-29. Meciul care a consfinţit ratarea matematică a unuia dintre primele 8 locuri de către tricolore a fost victoria Danemarcei cu Senegal, 40-26. Era, desigur, o formalitate pentru naţionala care a învins România cu 39-31.

Danemarca şi Ungaria ocupă primele 2 locuri în grupa principală şi merg în sferturile de finală. România rămâne să se lupte doar pentru locurile 9-12.

Aşa arată clasamentul în grupa României:

Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.

Pentru România au marcat Grozav 7 goluri, Ostase 5, Boiciuc 4, Roşu 4, Mihai 3, Seraficeanu 2, Popa 1, Dumitraşcu 1, Kerekeş 1, Alghaoui 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber 7. În urma rezultatului, tricolorele rămân cu 2 puncte în grupa I, iar Ungaria adună 6.

În primul meci al zilei, Japonia – Elveţia, scor 27-21, iar în ultima dispută de miercuri, în grupa I, Danemarca a învins fără emoţii Senegal, 40-26.