Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede” - Antena Sport

Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede”

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 23:21

Alex Crețu în meciul cu Petrolul / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a făcut un joc fantastic la Ploiești și i-a administrat un 4-0 Petrolului antrenat de Eugen Neagoe, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Jucătorii oltenilor au vorbit la finalul meciului despre atmosfera din jurul echipei, dar și despre șansa de a evolua pe trei fronturi în acest sezon.

Alexandru Crețu: „Oltenii sunt ca focul și iubesc echipa”

Universitatea Craiova a defilat pe ”Ilie Oană” contra celor de la Petrolul Ploiești și a făcut un pas mare către calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

Gruparea din Bănie a marcat de patru ori în poarta prahovenilor, iar jucătorii pregătiți de Filipe Coelho au transmis care este atmosfera din cadrul echipei, după schimbarea de la nivelul băncii tehnice. În același timp, aceștia au vorbit despre ideea de a evolua pe trei fronturi.

„Golurile vin în urma acțiunilor noastre. Punem adversarul în dificultate și asta ne creează un avantaj de a marca. E important că am câștigat, că marcăm. Sper să o ținem așa, cu aceeași agresivitate, cu același grup unit. E atuul acestei echipe, unitatea. Avem un lot extraordinar, o familie. 

Ne ajută lotul să ne batem pe toate fronturile. (n. r. despre antrenor) Noi ne acomodăm destul de repede, cred că facem o treabă bună. E prematur să vorbim de trofee, mai e drum lung, mai sunt multe meciuri și cred că vom fi acolo sus. E normal ca fanii să viseze, jucăm la Craiova, e greu să joci aici. E o echipă iubită, oltenii sunt ca focul și iubesc echipa. Trebuie să fim pragmatici, vom reuși să facem ceva frumos”, a declarat Alex Crețu, potrivit digisport.ro.

Oleksandr Romanchuk: „Am fost norocoși că am marcat repede”

„3 puncte importante. Nu pot spune că a fost un meci ușor, e un scor bun, pare ușor, dar Petrolul a jucat bine. Am fost norocoși că am marcat repede. Am dobândit încredere, am jucat simplu, nu am riscat. Suntem o familie, fiecare jucător e important aici. Suntem împreună și ne ajutăm între noi.

În primul 11 joacă cei mai buni jucători. Nu am niciun secret, muncesc foarte mult și încerc să dau tot ce am mai bun. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ajută să marchez. Este o provocare să joci pe trei fronturi, de ce nu? Fiecare meci e important. Nu contează adversarul, încercăm să facem ce pregătim la antrenament.

Vom încerca să ne recuperăm și să așteptăm viitorul adversar”, a explicat Romanchuk.

