Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede” - Antena Sport

Universitatea Craiova a făcut un joc fantastic la Ploiești și i-a administrat un 4-0 Petrolului antrenat de Eugen Neagoe, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii oltenilor au vorbit la finalul meciului despre atmosfera din jurul echipei, dar și despre șansa de a evolua pe trei fronturi în acest sezon.

Alexandru Crețu: „Oltenii sunt ca focul și iubesc echipa”

Universitatea Craiova a defilat pe ”Ilie Oană” contra celor de la Petrolul Ploiești și a făcut un pas mare către calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

Gruparea din Bănie a marcat de patru ori în poarta prahovenilor, iar jucătorii pregătiți de Filipe Coelho au transmis care este atmosfera din cadrul echipei, după schimbarea de la nivelul băncii tehnice. În același timp, aceștia au vorbit despre ideea de a evolua pe trei fronturi.

„Golurile vin în urma acțiunilor noastre. Punem adversarul în dificultate și asta ne creează un avantaj de a marca. E important că am câștigat, că marcăm. Sper să o ținem așa, cu aceeași agresivitate, cu același grup unit. E atuul acestei echipe, unitatea. Avem un lot extraordinar, o familie.