Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial

Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 22:43

Comentarii
Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial

Jucătoarele Germaniei sărbătoresc calificarea în sferturile CM - Profimedia Images

Naţionala Germaniei este prima calificată în sferturile Campionatului Mondial, după ce a obţinut a doua victorie în grupa principală II şi, cu 8 puncte, trece mai departe. România a ratat sferturile şi mai are două meciuri, cu Senegal şi Elveţia, în grupa I.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial

Germania s-a impus, joi, cu 36-18 (16-6), în faţa Muntenegru şi este lider, cu 8 puncte, în grupa II.

În grupa I, România a ratat drumul spre sferturi, după eşecul cu Ungaria, 29-34, de miercuri, şi rămâne cu 2 puncte în clasament (locul 3). Pe primele două locuri se află Danemarca şi Ungaria, ambele cu câte 6 puncte.

Tricolorele mai au două partide, vineri, cu Senegal, şi duminică, în compania Elveţiei. Dacă termină pe locul 3 în grupă se vor clasa pe locurile 9-12.

Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca.

Reclamă
Reclamă

Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Observator
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
Fanatik.ro
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
23:50
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (19:00). Toate detaliile
23:37
Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap”
23:26
Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător”
23:21
Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede”
23:02
Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea”
22:55
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 5 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 6 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte