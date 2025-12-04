Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial - Antena Sport

Naţionala Germaniei este prima calificată în sferturile Campionatului Mondial, după ce a obţinut a doua victorie în grupa principală II şi, cu 8 puncte, trece mai departe. România a ratat sferturile şi mai are două meciuri, cu Senegal şi Elveţia, în grupa I.
Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial
Germania s-a impus, joi, cu 36-18 (16-6), în faţa Muntenegru şi este lider, cu 8 puncte, în grupa II.
În grupa I, România a ratat drumul spre sferturi, după eşecul cu Ungaria, 29-34, de miercuri, şi rămâne cu 2 puncte în clasament (locul 3). Pe primele două locuri se află Danemarca şi Ungaria, ambele cu câte 6 puncte.
Tricolorele mai au două partide, vineri, cu Senegal, şi duminică, în compania Elveţiei. Dacă termină pe locul 3 în grupă se vor clasa pe locurile 9-12.
Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca.
Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.
