Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător” - Antena Sport

Filipe Coelho a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupa României și a învins-o cu 4-0 pe Petrolul, în a doua etapă a grupei. Portughezul și-a lăudat jucătorii pentru prestația avută la Ploiești.

Universitatea Craiova e lider în Grupa B, cu șase puncte, urmând ca în ultima etapă să aibă derby cu FCSB. Campioana are trei puncte, astfel că are nevoie de un succes în Bănie pentru a se califica în sferturile Cupei României.

Filipe Coelho, prima reacție după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

Filipe Coelho nu a vrut să vorbească despre duelul din runda următoare de Liga 1, cu CFR Cluj. Antrenorul portughez a transmis că jucătorii săi trebuie să se relaxeze puțin după succesul cu Petrolul, ținând cont de perioada încărcată care îi așteaptă.

„Pentru mine toți jucătorii sunt importanți. Încercăm să punem cel mai bun prim 11 în fiecare meci, acesta a fost cel potrivit pentru acest meci. După decidem la fiecare meci.

Cred că este normal ca antrenorii să vorbească mult cu jucătorii, pentru a se îmbunătăți. Asta am încercat să fac și acum, cred că am reușit. Am văzut tot ce au făcut jucătorii la antrenamente, am încredere în toți. O luăm meci cu meci, de fiecare dată ne concentrăm pe fiecare adversar. Vreau să luăm cele trei puncte din următorul meci. Despre meciul cu CFR putem vorbi de mâine, jucătorii trebuie să se odihnească, plecăm dimineață, după avem antrenament, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Acum trebuie să ne relaxăm puțin.