Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător” - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător”

Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător”

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 23:26

Comentarii
Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: Câteodată e mai bine să fii jucător”

Filipe Coelho, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Filipe Coelho a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupa României și a învins-o cu 4-0 pe Petrolul, în a doua etapă a grupei. Portughezul și-a lăudat jucătorii pentru prestația avută la Ploiești. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova e lider în Grupa B, cu șase puncte, urmând ca în ultima etapă să aibă derby cu FCSB. Campioana are trei puncte, astfel că are nevoie de un succes în Bănie pentru a se califica în sferturile Cupei României. 

Filipe Coelho, prima reacție după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4 

Filipe Coelho nu a vrut să vorbească despre duelul din runda următoare de Liga 1, cu CFR Cluj. Antrenorul portughez a transmis că jucătorii săi trebuie să se relaxeze puțin după succesul cu Petrolul, ținând cont de perioada încărcată care îi așteaptă. 

„Pentru mine toți jucătorii sunt importanți. Încercăm să punem cel mai bun prim 11 în fiecare meci, acesta a fost cel potrivit pentru acest meci. După decidem la fiecare meci. 

Cred că este normal ca antrenorii să vorbească mult cu jucătorii, pentru a se îmbunătăți. Asta am încercat să fac și acum, cred că am reușit. Am văzut tot ce au făcut jucătorii la antrenamente, am încredere în toți. O luăm meci cu meci, de fiecare dată ne concentrăm pe fiecare adversar. Vreau să luăm cele trei puncte din următorul meci. Despre meciul cu CFR putem vorbi de mâine, jucătorii trebuie să se odihnească, plecăm dimineață, după avem antrenament, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Acum trebuie să ne relaxăm puțin.  

Reclamă
Reclamă

Câteodată e mai bine să fii jucător, decât antrenor, pentru a te relaxa. Dar nimeni nu are timp de relaxare, avem multe meciuri. Dar acesta ne este job-ul, trebuie să-l facem până la capăt”, a declarat Filipe Coelho, conform digisport.ro, după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Observator
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
Fanatik.ro
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
23:50
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (19:00). Toate detaliile
23:37
Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap”
23:21
Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede”
23:02
Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea”
22:55
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană”
22:49
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 4 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” 5 EXCLUSIVOvidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…” 6 Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă jucătorul refuză să plece de la FCSB. Suma care ar trebui să-i fie plătită
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte