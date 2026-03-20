Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 martie

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 16:47

Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Lotul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia. “Tricolorii” merg la Istanbul cu 3 debutanţi.

2. Turcii ne-au surclasat

Arda Guler valorează aproape cât întreaga naţională a României. Starul lui Real Madrid este cotat în acest moment la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

3. Surpriza lui “Il Luce”

Pe AS.ro vezi cine este Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Atacantul de 29 de ani a fost convocat în premieră la naţională.

4. Nota lui Kovacs

Istvan Kovacs a fost lăudat de italieni, după prestaţia din AS Roma – Bologna 3-4. Arbitrul român a fost la centru pentru prima oară după scandalul din Giuleşti şi a dictat două penalty-uri fără să fie nevoie de intervenţia VAR.

5. Record după record

LeBron James a egalat recordul lui Robert Parish de meciuri jucate în NBA. Starul lui Lakers a ajuns la 1611 partide în victoria cu Miami Heat. MVP-ul partidei a fost Luka Doncic, care a marcat 60 de puncte.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Loading ... Loading ...
