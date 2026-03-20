Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 martie

Istvan Kovacs a fost lăudat de italieni, după prestaţia din AS Roma – Bologna 3-4. Arbitrul român a fost la centru pentru prima oară după scandalul din Giuleşti şi a dictat două penalty-uri fără să fie nevoie de intervenţia VAR.

5. Record după record

LeBron James a egalat recordul lui Robert Parish de meciuri jucate în NBA. Starul lui Lakers a ajuns la 1611 partide în victoria cu Miami Heat. MVP-ul partidei a fost Luka Doncic, care a marcat 60 de puncte.

