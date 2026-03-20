Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 martie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Lotul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia. “Tricolorii” merg la Istanbul cu 3 debutanţi.
2. Turcii ne-au surclasat
Arda Guler valorează aproape cât întreaga naţională a României. Starul lui Real Madrid este cotat în acest moment la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
3. Surpriza lui “Il Luce”
Pe AS.ro vezi cine este Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Atacantul de 29 de ani a fost convocat în premieră la naţională.
4. Nota lui Kovacs
Istvan Kovacs a fost lăudat de italieni, după prestaţia din AS Roma – Bologna 3-4. Arbitrul român a fost la centru pentru prima oară după scandalul din Giuleşti şi a dictat două penalty-uri fără să fie nevoie de intervenţia VAR.
5. Record după record
LeBron James a egalat recordul lui Robert Parish de meciuri jucate în NBA. Starul lui Lakers a ajuns la 1611 partide în victoria cu Miami Heat. MVP-ul partidei a fost Luka Doncic, care a marcat 60 de puncte.
