AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 aprilie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Sărbătoarea UCL
“A fost o sărbătoare continuă!” Așa a descris Luis Enrique nebunia din PSG – Bayern. Parizienii au câștigat cu 5-4 turul semifinalei Champions League care a intrat în istorie.
2. Pițurcă îl propune pe Șumudică
Victor Pițurcă l-a propus pe Marius Șumudică la FCSB: “Nu e un tip rău“, a spus fostul selecționer al României.
3. Chivu, lăudat de Mourinho
Pe site-ul AS.ro vezi ce a spus Jose Mourinho despre parcursul lui Cristi Chivu la Inter. Antrenorul român este cu o mână pe titlul în Serie A.
4. Revoluție la CFR
Neluțu Varga pregătește revoluția la CFR Cluj. Patronul echipei din Gruia a anunțat revenirea lui Marian Copilu la echipă: “Facem performanță“, a anunțat Varga.
5. Început de vis
România a făcut spectacol la Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia I/B, după ce au învins cu 7-0 Olanda. Toate meciurile tricolorilor de la Shenzhen sunt LIVE pe AntenaPLAY.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- bayern munchen
- Campionatul Mondial de Hochei Divizia I
- cfr cluj
- cristi chivu
- inter
- jose mourinho
- luis enrique
- marius sumudica
- nelutu varga
- psg
- romania
- victor piturca
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 aprilie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 aprilie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 aprilie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 aprilie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 22 aprilie