AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie, de la interesul din Italia pentru Daniel Bîrligea până la noul transfer făcut de Dinamo.

1. Bîrligea, țintă în Serie A

Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A, e anunțul Gazzetta dello Sport. Atacantul de la FCSB e pe radarul mai multor cluburi din Italia și poate pleca pe aproximativ 7-8 milioane de euro.

2. Stanciu, ca și plecat

Nicolae Stanciu va pleca mai mult ca sigur din Italia în iarnă. “Genoa se apropie de rezilierea contractului”, transmite jurnalistul Gianluca Di Marzio.