AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 17:08

Comentarii

Daniel Bîrligea, bucurie în timpul unui meci la FCSB / Profimedia

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie, de la interesul din Italia pentru Daniel Bîrligea până la noul transfer făcut de Dinamo.

1. Bîrligea, țintă în Serie A

Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A, e anunțul Gazzetta dello Sport. Atacantul de la FCSB e pe radarul mai multor cluburi din Italia și poate pleca pe aproximativ 7-8 milioane de euro.

2. Stanciu, ca și plecat

Nicolae Stanciu va pleca mai mult ca sigur din Italia în iarnă. “Genoa se apropie de rezilierea contractului”, transmite jurnalistul Gianluca Di Marzio.

3. OUT de pe lista UEFA

Pe as.ro afli ce decizie a luat Kyros Vassaras. Șeful CCA a scos de pe lista UEFA observatorul român de la semifinala Champions League din 2025.

4. Gata de luptă

Red Bull și-a prezentat noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. “Toată lumea e foarte încântată”, a spus Max Verstappen, pilotul numărul 1 al echipei.

5. Dinamo aduce întăriri

Dinamo și-a prezentat cel mai nou transfer, Ianis Târbă. Puștiul de 19 ani a crescut la Barcelona și a fost coleg cu Yamal. Dinamo îl aduce și pe Matteo Duțu.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

