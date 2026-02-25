Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a fost criticat de Dănuţ Lupu, cel care a susţinut că actualul căpitan al “câinilor roşii” a rămas dator cu evoluţiile de pe teren. “Ar trebui să vorbească mai puţin”, a spus Lupu.

5. Eşec pentru Samara

Eliza Samara a fost învinsă în turul 2 de la Singapore Smash. Veterana din România a fost eliminată de cea mai bună jucătoare a lumii.