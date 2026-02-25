Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie
Video

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie

Antena Sport Publicat: 25 februarie 2026, 17:54

Comentarii

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie

1. Chivu, criticat de Henry

Cristi Chivu a fost criticat de marele Thierry Henry, după ce Inter a fost eliminată de Bodo Glimt. “Va trebui să explice anumite alegeri”, a spus campionul mondial.

2. Chiricheş e apt

Vlad Chiricheş a revenit şi ar putea evolua în meciul crucial pentru play-off, cu UTA Arad. Anunţul a fost făcut de Mihai Stoica.

Reclamă
Reclamă

3. Mbappe e out

De pe as.ro, afli câte meciuri va rata Kylian Mbappe la Real Madrid, după ultima accidentare suferită de starul francez.

4. Atac la Cîrjan

Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Reclamă

Cătălin Cîrjan a fost criticat de Dănuţ Lupu, cel care a susţinut că actualul căpitan al “câinilor roşii” a rămas dator cu evoluţiile de pe teren. “Ar trebui să vorbească mai puţin”, a spus Lupu.

5. Eşec pentru Samara

Eliza Samara a fost învinsă în turul 2 de la Singapore Smash. Veterana din România a fost eliminată de cea mai bună jucătoare a lumii.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Observator
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
17:31
Pleacă Joyskim Dawa de la FCSB? Anunțul fulger venit din Belgia
17:20
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena
17:10
O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista”
16:57
Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare
16:53
Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță
16:40
Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 5 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 6 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe