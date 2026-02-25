Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie
1. Chivu, criticat de Henry
Cristi Chivu a fost criticat de marele Thierry Henry, după ce Inter a fost eliminată de Bodo Glimt. “Va trebui să explice anumite alegeri”, a spus campionul mondial.
2. Chiricheş e apt
Vlad Chiricheş a revenit şi ar putea evolua în meciul crucial pentru play-off, cu UTA Arad. Anunţul a fost făcut de Mihai Stoica.
3. Mbappe e out
De pe as.ro, afli câte meciuri va rata Kylian Mbappe la Real Madrid, după ultima accidentare suferită de starul francez.
4. Atac la Cîrjan
Cătălin Cîrjan a fost criticat de Dănuţ Lupu, cel care a susţinut că actualul căpitan al “câinilor roşii” a rămas dator cu evoluţiile de pe teren. “Ar trebui să vorbească mai puţin”, a spus Lupu.
5. Eşec pentru Samara
Eliza Samara a fost învinsă în turul 2 de la Singapore Smash. Veterana din România a fost eliminată de cea mai bună jucătoare a lumii.
