AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 februarie - Antena Sport

Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 februarie

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 17:54

Tragere la sorți UCL / Getty Images

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Tabloul campionilor

S-a tras la sorți tabloul complet al fazelor eliminatorii din Liga Campionilor. Capul de afiș din optimi e Real Madrid – Manchester City. Putem avea un El Clasico în marea finală.

2. Povești cu blaturi

Sabin Ilie a povestit cum fosta echipă antrenată, Daco-Getica, a luat parte la un blat. “I-am pus să declare toți”, a dezvăluit fostul jucător.

3. Plătit la “glonț”

Pe as.ro afli ce sumă primește George Pușcaș pentru fiecare gol marcat la Dinamo. Atacantul va fi plătit bine de echipa care se bate la titlul din Liga 1.

4. Adversarele românilor

Românii și-au aflat adversarele din optimile Europa League și Conference League. Ionuț Radu întâlnește o fostă adversară a FCSB-ului.

5. Samba do Neymar

Neymar a reușit o “dublă” pentru Santos și a marcat primele goluri din acest an. Brazilianul a dansat după ce a înscris și i-a dedicat totul lui Vinicius.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

