AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Tabloul campionilor

S-a tras la sorți tabloul complet al fazelor eliminatorii din Liga Campionilor. Capul de afiș din optimi e Real Madrid – Manchester City. Putem avea un El Clasico în marea finală.

2. Povești cu blaturi

Sabin Ilie a povestit cum fosta echipă antrenată, Daco-Getica, a luat parte la un blat. “I-am pus să declare toți”, a dezvăluit fostul jucător.