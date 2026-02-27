AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Tabloul campionilor
S-a tras la sorți tabloul complet al fazelor eliminatorii din Liga Campionilor. Capul de afiș din optimi e Real Madrid – Manchester City. Putem avea un El Clasico în marea finală.
2. Povești cu blaturi
Sabin Ilie a povestit cum fosta echipă antrenată, Daco-Getica, a luat parte la un blat. “I-am pus să declare toți”, a dezvăluit fostul jucător.
3. Plătit la “glonț”
Pe as.ro afli ce sumă primește George Pușcaș pentru fiecare gol marcat la Dinamo. Atacantul va fi plătit bine de echipa care se bate la titlul din Liga 1.
4. Adversarele românilor
Românii și-au aflat adversarele din optimile Europa League și Conference League. Ionuț Radu întâlnește o fostă adversară a FCSB-ului.
5. Samba do Neymar
Neymar a reușit o “dublă” pentru Santos și a marcat primele goluri din acest an. Brazilianul a dansat după ce a înscris și i-a dedicat totul lui Vinicius.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- barcelona
- dinamo
- george puscas
- manchester city
- neymar
- real madrid
- sabin ilie
- santos
- tragere la sorti champions league
- tragere la sorți conference league
- tragere la sorti europa league
- vinicius
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 24 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie