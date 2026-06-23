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Cum a putut reacţiona Gabi Tamaş când Răzvan Simion l-a prezentat drept “Eroul de la Termopane”, la Fiertzi pe Mondial

Dan Roșu Publicat: 23 iunie 2026, 15:00

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Cum a putut reacţiona Gabi Tamaş când Răzvan Simion l-a prezentat drept Eroul de la Termopane, la Fiertzi pe Mondial

Gabriel Tamaş şi Adi Vasile

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Gabriel Tamaş a fost din nou invitatul de la
Fiertzi pe Mondial, în cadrul episodului cu numărul 10. Gazda a fost celebrul Răzvan Simion, care a găsit un mod inedit de a-l prezenta pe câştigătorul de la Survivor.

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Astfel, Răzvan i-a spus “Eroul de la Termopane”, moment în care în studio au existat colegi care au izbucnit în râs. Tamaş nu a fost deloc deranjat, spunând clar: “acesta e numele meu”.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea AICI episodul 10 din Fiertzi pe Mondial

Cum a putut reacţiona Gabi Tamaş când Răzvan Simion l-a prezentat drept “Eroul de la Termopane”

“Îl avem aici pe câştigătorul de la Survivor, supravieţuitorul, “Eroul de la Termopane”, Gabi Tamaş”, a spus Răzvan Simion.

“Se aude prin studio cineva râzând în spate. Alo, în spate acolo, de ce râdeţi, mă? Păi ăsta e numele meu”, a spus Tamaş.

Momentul celebru al lui Tamaş cu terpomanul

În 2013, Gabi Tamaş a fost surprins de camerele video în timp ce spărgea uşa unui bloc, pentru a intra. După o noapte de pomină, Gabriel Tamaş a spart uşa unui bloc din Bucureşti. În filmarea apărută la acel moment apare şi o femeie. După 10 ani, fundaşul se apăra spunând că a fost vina femeii care nu a răspuns la interfon.

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“Nu a fost vina mea. Dacă vă uitaţi pe filmare, eu am ciocănit. Femeia nu mi-a deschis. Vorbesc serios. Eu când am ajuns la faţa locului, eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis. S-o fi speriat.

Atunci am încercat să intru prin efracţie. Am găsit şi eu singura scară cu cameră de luat vederi din Bucureştiul ăsta. De atunci s-a mai modernizat”, spunea Gabriel Tamaş, în 2023.

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