Efectele negative ale AI în Formula 1. Analiza lui Adrian Georgescu

Punctul 27.1 din Regulamentul Sportiv al Formulei 1 spune că pilotul trebuie să conducă monopostul singur și neasistat. Dar mai este el în prezent, după apariția AI, ”singur și neasistat”?

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Ce face AI în 2026

Termenul „inteligență artificială” folosit în F1 nu înseamnă un sistem care conduce mașina sau alege traiectoria. Aceste manevre rămân strict apanajul pilotului. Problema apare în altă zonă. E vorba despre algoritmii de auto-învățare. Aceștia analizează, în timp real și extrem de rapid, cum evoluează o tură. De asemenea, ajustează cât de multă energie electrică este eliberată din baterie și în ce puncte ale circuitului.

Acești algoritmi sunt „future-oriented„. Adică, pornind de la o predicție a restului turei, recalculează constant strategia de livrare a energiei pe baza unor parametri precum stilul de accelerare al pilotului, patinarea roților, condițiile de vânt sau aderența pistei. Și intervin în livrarea energiei.

Pilotul trebuie să se supună ”deciziei” acestor algoritmi. Mai mult, Andrea Stella, directorul echipei McLaren, a recunoscut că nici măcar inginerii nu au o înțelegere completă a acestor sisteme. Uneori, cauzele unor devieri de comportament sunt atât de sensibile la parametri minori încât nu pot fi identificate pe termen scurt.

Au devenit piloții ostatici ai tehnologiei?

Probleme au fost semnalate și anterior. La Spa-Francorchamps, cu dreptele sale lungi și virajele de mare viteză, unde energia electrică recuperată nu e suficientă pentru parcurgerea întregului traseu cu voteza maximă, chestiunea a revenit în atenție.