Efectele negative ale AI în Formula 1. Analiza lui Adrian Georgescu

Punctul 27.1 din Regulamentul Sportiv al Formulei 1 spune că pilotul trebuie să conducă monopostul singur și neasistat. Dar mai este el în prezent, după apariția AI, ”singur și neasistat”?
Ce face AI în 2026
Termenul „inteligență artificială” folosit în F1 nu înseamnă un sistem care conduce mașina sau alege traiectoria. Aceste manevre rămân strict apanajul pilotului. Problema apare în altă zonă. E vorba despre algoritmii de auto-învățare. Aceștia analizează, în timp real și extrem de rapid, cum evoluează o tură. De asemenea, ajustează cât de multă energie electrică este eliberată din baterie și în ce puncte ale circuitului.
Acești algoritmi sunt „future-oriented„. Adică, pornind de la o predicție a restului turei, recalculează constant strategia de livrare a energiei pe baza unor parametri precum stilul de accelerare al pilotului, patinarea roților, condițiile de vânt sau aderența pistei. Și intervin în livrarea energiei.
Pilotul trebuie să se supună ”deciziei” acestor algoritmi. Mai mult, Andrea Stella, directorul echipei McLaren, a recunoscut că nici măcar inginerii nu au o înțelegere completă a acestor sisteme. Uneori, cauzele unor devieri de comportament sunt atât de sensibile la parametri minori încât nu pot fi identificate pe termen scurt.
Au devenit piloții ostatici ai tehnologiei?
Probleme au fost semnalate și anterior. La Spa-Francorchamps, cu dreptele sale lungi și virajele de mare viteză, unde energia electrică recuperată nu e suficientă pentru parcurgerea întregului traseu cu voteza maximă, chestiunea a revenit în atenție.
Pe traseul belgian, toate motoarele Mercedes au suferit o pierdere de energie la ieșirea din primul tur. Aceasta era cauzată de o eroare de software legată de o setare de start rămasă activă mai mult decât ar fi trebuit. George Russell a fost cel mai afectat. Englezul a pierdut 30-40% din încărcătura bateriei chiar la ieșirea din primul viraj de după start, La Source. Accidentul l-a lăsat vulnerabil pe dreapta Kemmel și a contribuit la coliziunea sa cu Lewis Hamilton.
Nu a fost însă unica problemă. Separat de incidentul de mai sus, Russell s-a confruntat tot weekendul cu un deficit de viteză de vârf față de coechipierul Antonelli. Acesta era cauzat de o eroare mai profundă în cod. Respectiva făcea ca energia electrică să fie folosită prea devreme în tur, lăsându-l fără suficientă putere pentru ultimul sector.
Pilotajul, o nouă meserie ”ucisă” de AI?
Spa a transformat o nemulțumire mocnită într-o dezbatere publică. Oscar Piastri a spus că o calificare decisă de funcționarea bună sau rea a unor computere e un mod nepotrivit de a face curse. Lando Norris a sugerat că rezultatul depinde mai degrabă de noroc — de exemplu, de momentul exact în care apeși butonul de ”boost” — decât de calitatea pilotajului
Max Verstappen a comparat senzația de a conduce fără sprijin electric cu pilotarea unui monopost de Formula 3. Olandezul a asemănat regulamentul actual cu o „junglă”, din cauza confuziei legate de recuperarea și livrarea energiei. Lewis Hamilton a criticat direct performanța mașinilor pe linie dreaptă, punând sub semnul întrebării deciziile tehnice care au dus la actualul format de putere
Un detaliu arată dimensiunea problemei. Unele echipe au ales să dezactiveze complet componentele de auto-învățare ale algoritmilor în timpul calificărilor, tocmai pentru a limita riscul unor comportamente imprevizibile într-un moment critic al weekendului.
În articolul următor, vom continua această temă de dezbatere.
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