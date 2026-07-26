„Ţi-ai imaginat că vei fi aici la jumătatea sezonului?” Răspunsul liderului în clasamentul general, Kimi Antonelli!

Kimi Antonelli, la interviul de după cursa Marelui Premiu al Ungariei / captura AntenaPLAY

Kimi Antonelli (19 ani) a prins podiumul în cursa Marelui Premiu al Ungariei, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Lando Norris a câştigat cursa, iar Max Verstappen s-a clasat pe 2.

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A fost o cursă dezastruoasă pentru colegul lui Norris de la McLaren, Oscar Piastri, care a abandonat în turul 56 din pricina unor probleme tehnice ale monopostului.

Kimi Antonelli nu se aştepta să fie lider în clasamentul general la jumătatea sezonului

Având în vedere că Formula 1 va lua o pauză de 3 săptămâni, Kimi Antonelli, care s-a clasat pe 3 în Ungaria, a fost întrebat dacă se aştepta să fie lider în clasamentul general al piloţilor la jumătatea sezonului. Antonelli are un avans confortabil, de 50 de puncte, faţă de locul 2, Lewis Hamilton.

„A fost un weekend foarte greu. Foarte greu de depăşit pe acest circuit, a trebuit să avem o strategie diferită.

Am încercat să oprim o singură dată. Mi s-a spus că pneurile vor fi la limită şi trebuie să mai oprim o dată.