Anthony Joshua "s-a retras din box". Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident - Antena Sport

Anthony Joshua "s-a retras din box". Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident

Box | Anthony Joshua "s-a retras din box". Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident

Anthony Joshua “s-a retras din box”. Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 13:07

Anthony Joshua s-a retras din box. Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident

Anthony Joshua, în timpul unui antrenament / Profimedia

Unchiul lui Anthony Joshua, Adedamola, a făcut o declarație îngrijorătoare în presa din Nigeria după accidentul în care boxerul și-a pierdut doi apropiați. Potrivit rudei fostului campion mondial la categorie grea, boxerul nu va mai păși în ring după ce s-a întâmplat pe o autostradă în Nigeria.

Anthony Joshua a fost implicat pe data de 29 decembrie într-un accident soldat cu doi morți pe o autostradă din Nigeria. Evenimentul s-a produs după ce mașina în care se afla boxerul britanic s-a lovit de un camion care staționa în apropierea unei benzinării pe autostrada aglomerată Lagos-Ibadan.

Unchiul lui Joshua, anunț îngrijorător legat de pugilist

În urma accidentului, Joshua și-a pierdut doi prieteni care erau și membri ai staff-ului său, și anume Sina Ghami şi Kevin “Latz” Ayodele, preparator fizic, respectiv antrenorul personal.

La aproximativ o săptămână distanță de la momentul accidentului, Adedamola Joshua, unchiul pugilistului, a declarat în presa din Nigeria că sportivul a luat o decizie radicală, și anume că s-a retras din sport. Încă de când s-a produs evenimentul, apropiații britanicului se temeau de cum va reacționa Anthony odată cu cele întâmplate.

Lucrul important este că s-a retras din box. Acest lucru care ne bucură, pentru că de fiecare dată când luptă în ring, suntem copleșiți emoțional.

De fiecare dată când este pus la pământ în meciuri simțim că ne iese inima din piept. Toate aceste emoții, de fiecare dată când luptă, sunt o traumă prea mare și pentru noi. Acum, că a spus că se retrage cât timp e în vârf, suntem fericiți“, a spus ruda boxerului pentru publicația The Punch, citată de unilad.com.

Rămâne de văzut dacă anunțul unchiului lui Joshua va fi confirmat și de pugilistul de 36 de ani. Momentan, Anthony nu a postat niciun comunicat sau mesaj pe rețelele sociale.

