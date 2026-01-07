Anthony Joshua "s-a retras din box". Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident - Antena Sport

Unchiul lui Anthony Joshua, Adedamola, a făcut o declarație îngrijorătoare în presa din Nigeria după accidentul în care boxerul și-a pierdut doi apropiați. Potrivit rudei fostului campion mondial la categorie grea, boxerul nu va mai păși în ring după ce s-a întâmplat pe o autostradă în Nigeria.

Anthony Joshua a fost implicat pe data de 29 decembrie într-un accident soldat cu doi morți pe o autostradă din Nigeria. Evenimentul s-a produs după ce mașina în care se afla boxerul britanic s-a lovit de un camion care staționa în apropierea unei benzinării pe autostrada aglomerată Lagos-Ibadan.

Unchiul lui Joshua, anunț îngrijorător legat de pugilist

În urma accidentului, Joshua și-a pierdut doi prieteni care erau și membri ai staff-ului său, și anume Sina Ghami şi Kevin “Latz” Ayodele, preparator fizic, respectiv antrenorul personal.

La aproximativ o săptămână distanță de la momentul accidentului, Adedamola Joshua, unchiul pugilistului, a declarat în presa din Nigeria că sportivul a luat o decizie radicală, și anume că s-a retras din sport. Încă de când s-a produs evenimentul, apropiații britanicului se temeau de cum va reacționa Anthony odată cu cele întâmplate.

“Lucrul important este că s-a retras din box. Acest lucru care ne bucură, pentru că de fiecare dată când luptă în ring, suntem copleșiți emoțional.