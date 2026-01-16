Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: "Terapie de sănătate mentală" - Antena Sport

Închide meniul
Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: "Terapie de sănătate mentală"

Box

Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală”

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 11:09

Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: Terapie de sănătate mentală

Anthony Joshua, în timpul unui antrenament / X @boxingscene

Anthony Joshua și-a făcut prima apariție publică într-o sală de antrenament după accidentul din Nigeria în care a fost implicat în luna decembrie, în urma căruia și-a pierdut doi prieteni apropiați. Pugilistul britanic a postat pe contul său de Snapchat câteva videoclipuri cu el făcând câteva exerciții, având atașat un mesaj prin care transmite că se recuperează mental după cele întâmplate.

Anthony Joshua a fost implicat pe data de 29 decembrie într-un accident rutier în Nigeria, în urma căruia au decedat două persoane apropiate lui care erau și în staff-ul său. Sina Ghami şi Kevin “Latz” Ayodele, preparatorul fizic, respectiv antrenorul personal al boxerului, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion staționat pe autostradă.

Joshua, înapoi la antrenamente

Deși după cele întâmplate, unchiul lui Joshua spunea despre nepotul său că “s-a retras din box”, fostul campion mondial la cateogia grea a postat câteva imagini care le oferă speranță fanilor săi că acest lucru nu se va întâmpla.

Sportivul de 36 de ani a postat o serie de videoclipuri în care se antrenează la palmare alături de cineva, face exerciții pe bicicletă și în piscină. Joshua a atașat mesajul: “Terapie de sănătate mentală“, acesta fiind cel mai probabil un semn că e pe drumul de a-și reveni după cele întâmplate în Nigeria.

Câștigător al luptei cu Jake Paul în luna decembrie, Joshua era asociat cu o posibilă luptă cu Tyson Fury în acest an, însă șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mult mai mici după accidentul rutier în care a fost implicat. Cu toate acestea, imaginile oferite sugerează că fanii britanicului vor mai avea șansa să îl vadă în ring.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 3 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: "Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani" 4 Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov 5 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: "Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea"
