Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: "Terapie de sănătate mentală" - Antena Sport

Anthony Joshua și-a făcut prima apariție publică într-o sală de antrenament după accidentul din Nigeria în care a fost implicat în luna decembrie, în urma căruia și-a pierdut doi prieteni apropiați. Pugilistul britanic a postat pe contul său de Snapchat câteva videoclipuri cu el făcând câteva exerciții, având atașat un mesaj prin care transmite că se recuperează mental după cele întâmplate.
Anthony Joshua a fost implicat pe data de 29 decembrie într-un accident rutier în Nigeria, în urma căruia au decedat două persoane apropiate lui care erau și în staff-ul său. Sina Ghami şi Kevin “Latz” Ayodele, preparatorul fizic, respectiv antrenorul personal al boxerului, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion staționat pe autostradă.
Joshua, înapoi la antrenamente
Deși după cele întâmplate, unchiul lui Joshua spunea despre nepotul său că “s-a retras din box”, fostul campion mondial la cateogia grea a postat câteva imagini care le oferă speranță fanilor săi că acest lucru nu se va întâmpla.
Sportivul de 36 de ani a postat o serie de videoclipuri în care se antrenează la palmare alături de cineva, face exerciții pe bicicletă și în piscină. Joshua a atașat mesajul: “Terapie de sănătate mentală“, acesta fiind cel mai probabil un semn că e pe drumul de a-și reveni după cele întâmplate în Nigeria.
Câștigător al luptei cu Jake Paul în luna decembrie, Joshua era asociat cu o posibilă luptă cu Tyson Fury în acest an, însă șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mult mai mici după accidentul rutier în care a fost implicat. Cu toate acestea, imaginile oferite sugerează că fanii britanicului vor mai avea șansa să îl vadă în ring.
